/627012/كل-ماتريد-معرفته-عن-مباراة-مانشيستر-سيتي-وبورسيا-دورتموند-بدوري-الأبطال

يلتقي بروسيا دورتيموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم في لقاء إياب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، علي ملعب سيجنال أودونا بارك معقل بروسيا، ومن الجدير بالذكر انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بنتيجة هدفين مقابل هدف، علي ملعب الاتحاد بإنجلترا.

وتبث المباراة بين مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند علي شبكة قنوات بي إن سبورت بريمير 1، بتعليق صوتي الدولي التونسي عصام الشوالي.

ويدخل إيدين تيرزك المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند مباراة اليوم امام مانشستر سيتي، بمدينة دورتموند بألمانيا، ومن المتوقع ان يدخل الفريق بتشكيل هجومي.

التشكيل المتوقع لبروسيا دورتموند:

في حراسة المرمي : مروين هيترز .

في خط الدفاع : رافائيل جيريرو – مانويل أكانجي – ماتس هوملز – ماتو باوزا .

في خط الوسط : محمود داهود – إيمري تشان – جود بيلنيجام .

في خط الهجوم : ماركو رويس – انسجار كاناف – أيرلينج هالاند .

يدخل الإسباني بيب جوارديولا مباراة اليوم أمام بروسيا دورتموند، في لقاء اليوم في مباراة إياب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، علي ملعب سيجنا أودونا بارك.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:

في حراسة المرمي : إيدرسون

في خط الدفاع : كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – جواو كانسيلو.

في خط الوسط : رودريجو – إلكاي جوندوجان – رياض محرز – برناردو سيلفا – فيل فودن

في خط الهجوم : كيفين دي بروين

على جانب أخر، يدخل ليفربول مواجهة هامة أمام ريال مدريد في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الإنفيلد في لقاء يسعى خلاله الريدز في مواصلة المشوار.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول بدوري الأبطال

في حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، ميليتاو، ميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فينيسيوس.