/627052/رسميا-الأهلي-يرفض-عقوبات-إمام-عاشور-ويطالب-بعقوبات-رادعة

أعلن النادي الأهلي أنه تقدم بشكوى رسمية للإتحاد المصري لكرة القدم من أجل الإستئناف على العقوبات التي فرضتها لجنة الإخلاقيات بالإتحاد على اللاعب إمام عاشور و بعض زملائه من فريق الشباب بعد سب الأخير لرموز المارد الأحمر في فيديو لقى إنتشار واسع على منصات التواصل الإجتماعي.

وأكد النادي الأهلي في بيان رسمه نشرته الصفحة الرسمية للنادي على مواقع التواصل الإجتماعي، بتققدمه صباح اليوم الأربعاء بطلب إستئناف للعقوبات الموقعة على إمام عاشور وزملائه خلال مباراة الشباب بين الفريقين في دوري الجمهورية .

بيان الأهلي لرفض عقوبات إمام عاشور

وجاء بيان النادي الأهلي عبرالمواقع الرسمية للنادي كالتالي:

جاء قرار إدارة النادي بتقديم الإستئناف تعبيرًا عن رفضها للعقوبات الصادرة، التي لم تتصدَّ للانفلات السلوكي وتنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة، ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره.

الأهلي يرفض عقوبات اتحاد الكرة

وأكدت إدارة الأهلي أن هذه الخروقات غير الأخلاقية تكررت كثيرًا من بعض اللاعبين المدانين، الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق، ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات، وإن كانت إدارة النادي ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق والسلوك وتقديم النموذج السيئ للشباب، الذي لن يجني المجتمع من ورائه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير.

كما أكدت إدارة النادي في الأستئناف الذي تم تقديمه اليوم على رفضها أيضاً لما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، والمتضمن وقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين في الواقعة، لأن ذلك يخالف نص المادة «16» من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها، وأن لجنة الاستئناف للاتحاد المصري لكرة القدم هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغاءها أو تعديلها طبقًا للوائ، ولا يجوز لهذه اللجنة بدء نظر الاستئناف إلا بعد مرور عشرة أيام، وهي مدة الطعن المقررة قانونًا لأطراف الشكوى.

كما أبدت إدارة النادي دهشتها من إعلان إتحاد الكرة للعقوبات بحق لاعبي الزمالك وتقديم ناديهم إستئناف وقبول ذات الإستئناف ووقف قرار العقوبات كل هذا في وقت واحد وفي خبر صحفي واحد.

لقد كان من المفترض أن يقوم إتحاد الكرة بإخطار الطرفين الشاكي ( النادي الأهلي ) والمشكو في حقه ( لاعبي نادي الزمالك) بعد إعلان العقوبات ويكون لكليهما حق الإستئناف وهو بالطبع لا يوقف التنفيذ.