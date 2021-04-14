/627053/من-40-ألف-جنية-إلى-مليون-جنية-ماذا-يدور-داخل-اتحاد-الكرة-بعد-تعيين-البرتغالي-فينجادا

بعد قرار اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد، تولي المدرب البرتغالي نيلو فينجادا مسئولية تولي منصب المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري، فتح العديد من الأزمات والمشاورات بسبب هذا الأمر.

الأزمة جاءت في بدايتها بسبب راتب المدرب الكبير والذي يصل إلي مليون جنية مصري شهري، وهذا أكبر بكثير من راتب المدير الفني المصري السابق للاتحاد، الدكتور محمود سعد.

ويعتبر نيلو فينجادا من أبرز الأسماء التي ظهرت على الساحة المصرية، عبر نادي الزمالك، وحقق معهم العديد من النجاحات والبطولات، ولكن خلال الفترة الأخيرة لم يقدم المطلوب الجيد الذي يؤهلة للتواجد في هذا المنصب، خاصة أنه لم يتولى تدريب أي فريق خلال السنوات الأخيرة.

من ناحيه اخري قراررحيل محمود سعد عن منصب المدير الفني للمنتخب كان له رد فعل سلبي من جانب الجماهير والمتابعين، بسبب عدم أحقية المدرب، والذي كان له العديد من الأزمات وقت تواجد أحمد مجاهد في الجبلاية.

محمد صلاح في طريقه لكسر رقم قياسي جديد اليوم

على مدار 5 سنوات فى الجبلاية كان محمود سعد يحصل على راتب 40 ألف جنية، وهذا الرقم قليل للغاية، مقارنة بما يحصل عليه المدرب البرتغالي الجديد، فجميع المنتخبات تم تعيين كل مدرب لها خلال الفترة الماضية، فهل راتب مليون جنية يكفى لحل أزمات منتخبات الشباب والناشئين والتواجد عبر المنصات العالمية والفوز البطولات الغائبة عن شباب الفراعنة منذ سنوات عديدة.

وأصدرت لجنة الإنظباط قراراها بوقف إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الفريق الاول للزمالك 12 مباراة لكل منهما علي خلفية أحداث مباراة الشباب بين القطبين وذلك لظهورهما في فيديو مسئ لرموز النادي الأهلي.

كما أعلنت اللجنة إيقاف 7 لاعبين من فريق الشباب بنادي الزمالك لمدة لمدة 8 مباريات مقبلة لكل لاعب.

موعد مباراة الزمالك

ويستعد الزمالك لمباراته اليوم أمام فريق حرس الحدود والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ32.

ومن ناحيه اخري يستعد الفارس الأبيض لمباراته القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز اللقاء المؤجل منذ الدور الاول.