هادية حسنى تعلن موافقة الشباب والرياضة دعم نادى ههيا

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هادية حسني تعلن موافقة الرياضة

02:52 م - الأربعاء 14 أبريل 2021

أعلنت النائبة هادية حسنى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقة وزير الشباب والرياضة على الطلب المقدم من جانبها بشأن الموافقة على صرف دعم مالى لنادي ههيا الرياضى بمحافظة الشرقية.

وزارة الشباب والرياضة توافق على النائبة هادية حسني

وبعد أن تقدمت النائبة هادية حسنى، بطلب دعم من وزارة الشباب والرياضة، أكدت الوزارة فى وثيقة لها التالى: في ضوء الطلب المقدم من سيادتكم إلى الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة، بشأن الموافقة على صرف دعم مالي لنادي ههيا الرياضي، بمحافظة الشرقية، الموقرة للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة للنادي ومن منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الأندية الرياضية، بمختلف محافظات الجمهورية للوفاء بالتزاماتها وحرصا منا على استمرارية الأنشطة الرياضية يشرفني إحاطة سيادتكم بموافقة وزارة الشباب والرياضة على دعم نادي "ههيا الرياضي "بمبلغ عشرة الاف جنية كدعم اضافي للصرف على الأنشطة الرياضية بالنادي.

رد وزارة الشباب والرياضة على الطلب المقدم من النائبة هادية حسنى

وجاء فى رد الوزارة بشأن الطلب المقدم من النائبة هادية حسني، أيضًا:" أكون شاكرا تفضل سيادتكم بالعلم والإحاطة حيال هذا الشأن علما أنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات واجبة الإتباع حيال هذا الشأن من قبل الإدارات المختصة بوزارة الشباب والرياضة وانتي اذ انتهز هذه الفرصة الطبية لأعرب لسيادتكم عن خالص شكري وتقديري على تعاونكم الدائم معنا لما فيه".

تقدم النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب، مجهودًا لافتًا فى الشأن التشريعي والرقابي وأيضًا الخدمي خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية.