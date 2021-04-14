/627057/وزير-الرياضة-يوافق-على-طلب-النائبة-آية-مدني-بتخصيص-دعم-مالي-لنادي-الداخلة-بالوادي-الجديد

وافق الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة، على طلب النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصرف دعم مالي لنادي الداخلة الرياضي بمحافظة الوادي الجديد للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة بالنادي.

وخصصت الوزارة مبلغ خمسون ألف جنية كدعم اضافي للصرف على الأنشطة الرياضية بالنادي، وتقوم الوزارة حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات واجبة الاتباع حيال هذا الشأن من قبل الإدارات المختصة بها.\

ووجهت النائبة آية مدني الشكر لوزير الشباب والرياضة على موافقته على هذا الطلب، وعلى تعاونه الدائم والمثمر من أجل الصالح العام، واهتمامه بتطوير المنظومة الرياضية.

النائبة آيه مدني ودعم نادي الداخلة بالوادي الجديد

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلنت النائبة هادية حسنى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقة وزير الشباب والرياضة على الطلب المقدم من جانبها بشأن الموافقة على صرف دعم مالى لنادي ههيا الرياضى بمحافظة الشرقية. بعد أن تقدمت النائبة هادية حسنى، بطلب دعم من وزارة الشباب والرياضة، أكدت الوزارة فى وثيقة لها التالى: في ضوء الطلب المقدم من سيادتكم إلى الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة، بشأن الموافقة على صرف دعم مالي لنادي ههيا الرياضي، بمحافظة الشرقية، الموقرة للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة للنادي ومن منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الأندية الرياضية، بمختلف محافظات الجمهورية للوفاء بالتزاماتها وحرصا منا على استمرارية الأنشطة الرياضية يشرفني إحاطة سيادتكم بموافقة وزارة الشباب والرياضة على دعم نادي "ههيا الرياضي "بمبلغ عشرة الاف جنية كدعم اضافي للصرف على الأنشطة الرياضية بالنادي.