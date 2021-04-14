/627058/شوبير-يحذر-من-مسلسل-التعصب-الكروي-بين-الأهلي-والزمالك

شهدت الساحة الرياضية خلال الأيام الماضية جدالا واسعا بين جمهوري الأهلي و الزمالك، الأمر الذي قد يصل إلي التعصب الكروي، والذي تسبب في فقدان الكثير من شباب مصر خلال السنوات الماضية، يأتي هذا قبل أيام قليلة من مباراة المارد الأحمر و الفارس الأبيض في الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي الزمالك في إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول علي ملعب القاهرة الدولي، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز للعودة لصدارة الترتيب، بينما يأمل الفارس الأبيض في الحفاظ على صدارته.

وقال أحمد شوبير قائد وحارس مرمى النادي الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية: " هناك مباراة للأهلي و الزمالك يوم 18 أبريل المقبل وعلينا توخي الحذر جيدا ، ولا يصح أن تتسبب مباراة في بطولة للشباب في الإحتقان الجماهيري بين قطبي الكرة المصرية". وتابع شوبير: " اللوم يقع علي اتحاد الكرة، لأن الأمر لم يكن صحيحا من الأساس ، والمعالجة التي حدثت بعد مباراة فريقي الأهلي و الزمالك للشباب كانت خاطئة ولم يستطيعوا السيطرة على الاحداث". وواصل شوبير: " يجب أن تتمتع عناصر اللعبة في الكرة المصرية بالأخلاق لأنها فوق كل شئ، لا أتحدث عن بطولة ، لكني ألوم على المسئولي بسبب التراخي في معاقبة المخطئيين، ويجب علينا تطبيق القواعد والأخلاق على اللاعبين داخل الملاعب حتى تكون الرياضة في معناه الصحيح". وأختتم شوبير: يفوز من يفوز في مباراة القمة القادمة بين الأهلي و الزمالك، لكن يجب الحفاظ على الأخلاق داخل المنظومة الرياضية".