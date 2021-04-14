/627059/بيان-جديد-الأهلي-يطالب-بإعتباره-بطل-دوري-الشباب-ويكشف-السبب

طالب النادي الأهلي اتحاد الكرة مجددا بتطبيق اللوائح على مباراة الشباب بين فريقي المارد الأحمر و الزمالك وإعتبار الأول فائزا طبقا للمعايير العالمية في البطولات المماثلة وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي:

أرسلت إدارة النادي خطابًا إلى اتحاد كرة القدم، ظهر اليوم، تحدد فيه موقف الأهلي من قرار الاتحاد بإقامة مباراة فاصلة يوم 20 أبريل الجاري بملعب السكة الحديد، لتحديد الفائز بدوري الشباب «مواليد 99».

وطالب الأهلي في خطابه بتطبيق اللوائح المعتمدة والمعلنة للمسابقات المختلفة «مسابقة مواليد 99»، وكذا المعايير المعتمدة في اللوائح المحلية والقارية في تنظيم المسابقات، التي تصب في مصلحة فريق الأهلي للشباب، خاصة أن المواجهات المباشرة هو المعيار الأكثر عدالة، ولا سيما أنه معتمد كمعيار أول محليًّا وقاريًّا في كل المسابقات.

موقف الأهلي من مباراة الزمالك القادمة

يذكر أن النادي الأهلي أعلن أنه تقدم بشكوى رسمية للإتحاد المصري لكرة القدم من أجل الإستئناف على العقوبات التي فرضتها لجنة الإخلاقيات بالإتحاد على اللاعب إمام عاشور و بعض زملائه من فريق الشباب بعد سب الأخير لرموز المارد الأحمر في فيديو لقى إنتشار واسع على منصات التواصل الإجتماعي.

وأكد النادي الأهلي في بيان رسمه نشرته الصفحة الرسمية للنادي على مواقع التواصل الإجتماعي، بتققدمه صباح اليوم الأربعاء بطلب إستئناف للعقوبات الموقعة على إمام عاشور وزملائه خلال مباراة الشباب بين الفريقين في دوري الجمهورية .

اتحاد الكرة يدعو الأهلي و الزمالك للمناقشة

وجه المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لكل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك وذلك من أجل الإجتماع في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم للحديقث عن بعض الأمور وذلك يوم الخميس الموافق بعد الغد في تمام الثانية عشرة ظهرا.

يأتي الإجتماع في ظل حرص الاتحاد على تنقية الأجواء والتأكيد على العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد و الناديين الكبيرين.

وكانت الأجواء بين الأهلي و الزمالك قد توترت خلال الأيام الماضية بسبب الإشتباكات التي حدثت خلال مواجهة فريقي الشباب في إطار منافسات دوري الجمهورية للشباب