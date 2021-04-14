/627060/قصة-الرائد-محمد-الباكوتشي-خطط-لاغتيال-الرئيس-السيسي-وظهر-في-الاختيار-2

الرائد محمد السيد الباكوتشي، اسم تكفيري متطرف، له قصة طويلة في قضية ومحاولة اغتيال الرئيس السيسي، وصوره ووصفه مسلسل الاختيار 2 في أحد حلقاته في الموسم الرمضاني الحالي.

خطط لاغتيال رئيس الجمهورية والأمير نايف

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وتردد اسم الباكوتشي بقوة بين المتهمين، كقائد للخلية الإرهابية الرئيسية والتي خططت لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واغتيال الأمير نايف.

والباكوتشي أحد الأضلاع الهامة وسط الـ6 ضباط الملتحين، والذين خططوا للعديد من العمليات الإرهابية بعد اعتناقهم الفكر التكفيري والانضمام لولاية سيناء.

الباكوتشي انضم لولاية سيناء وإحالته للقضاء العسكري

والباكوتشي ورد اسمه في بيان النائب العام بشأن إحالة 292 من المتهمين بالانضمام إلى "ولاية سيناء" للقضاء العسكري.

أسماء أفراد الخلية.. كلهم ضباط وقائدهم الباكوتشي

كشفت التحقيقات أن محاولة استهداف الأمير نايف واغتيال الرئيس السيسي كانت عبر خلية مكونة من 6 ضباط شرطة ملتحين مفصولين.

وقائد هذه الخلية هو الضابط محمد السيد الباكوتشي ، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز، وخيرت سامى عبد المجيد محمود السبكى، والطبيب على إبراهيم حسن محمد.

وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي وأعضائها عصام محمد السيد على العناني، وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفي جمال محمود سليمان، والملازم أول كريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالأمن المركزي.

برامج تدريبية قتالية من محورين

كما ورد اسم الرائد محمد السيد الباكوتشي، كمهندس للخلية الإرهابية من خلال إعداد برنامجا تدريبيا قائما على محورين أحدهما فكرى يعتمد على الأفكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بقيادة المتهم على إبراهيم حسن محمد "طبيب الأسنان" بمدينة الشروق، وتم الإطلاع على بيانات تنظيم داعش.

المحور الثاني عسكريا

أما المحور الثاني عسكريا، ويقوم على اتخاذ أسماء حركية لكل منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية، لاستخدامها في التواصل فيما بينهم تجنبا للرصد الأمني.

كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية

وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية أثناء مروره بأي طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي.

حاول الانتقال إلى داعش

وأسس الباكوتشي خلية تهدف إلى شن هجمات ضد الدولة واغتيال عدد من رموز الدولة المصرية ومنهم ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، كماسعي للسفر إلى شمال سيناء، والانتقال إلى دول سوريا والعراق وليبيا وذلك للالتحاق بصفوف داعش الإرهابي.

تعرض الباكوتشي للإصابة

وتعرض الرائد الباكوتشي، للإصابة في حادث تصادم بطريق بلبيس القاهرة الصحراوي، إثر تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص كان يستقلها، في طريقة للقاهرة، وتم نقله لمستشفى التسيير بمدينة الزقازيق.

تشييع جثمان الباكوتشي

وتم تشيع جثمان الباكوتشي، وسط مشاركة من زملائه المحالين للتأديب لقيامهم بإطلاق لحيتهم، في يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل من عام 2014.