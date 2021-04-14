/627061/خطة-جديدة-من-الأهلي-لإستعادة-محمد-الشناوي-قبل-القمة

ينوي مسئولو النادي الأهلي إجراء مسحة طيبة يومية لحارس الفريق محمد الشناوي، وذلك على أمل تعافي الحارس للشفاء من فيروس كورونا.

وأصيب محمد الشناوي بفيروس كورونا بعدما اجري مسحة طبيه مع الفريق، وظهرت نتيجة العينه إيجابية، ليخص بعدها بيوم لمسحة جديد لتأكد الأمر.

ويرغب النادي الأهلي بأجراء يومياً مسحة طبية له من أجل الأستعجال في عودته قبل مباراة القمة التي من المقرر أن تقام يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدور الأول من الدوري الممتاز.

شوبير يحذر من مسلسل التعصب الكروي بين الأهلي والزمالك

ويستعد النادي الأهلي لمباراته امام اليوم الاربعاء أمام فريق النصر في كأس مصر ضمن منافسات الجولة الـ32 من البطولة، والتي تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويسعي موسيماني بكتيبته الفوز بالبطولة هذا الموسم مثل النسخة الماضية، والتي حصدها أمام فريق طلائع الجيش والتي انتهت بركلات الترجيح لصالح الشياطين الحمر.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الفريق لتضم كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2

ومن ناحه اخري يواصل حمدي فتحي لاعب الفريق بالتدريبات المنفرده، حيث يقوم بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي فيما يخضع فتحي لتدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي، واشتملت على جلسة في "الجيم" وتدريبات خفيفة في الملعب.

وأجرى حمدي فتحي جراحة في الكوع أبعدته عن التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية، بعد إصابته مع المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

ترتيب الأهلي

ويحتل المارد الأحمر المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة من اصل 11 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك المركز الأول برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق.