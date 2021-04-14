تعيين الكاتب الصحفي أحمد حمدي نائبا لمدير البرامج بقناة المحور

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عمرو الخياط يترأس قناة المحور

وكان الكاتب الصحفي عمرو الخياط، تولى في الشهر الماضي، رئاسة قناة المحور الفضائية، استعداد لإعادة اطلاقها خلال الفترة المقبلة، بشكل ومحتوى مختلف حيث ساهم الخياط فى تأسيس قنوات صدى البلد منذ 2011 وشغل منصب مديرها التنفيذي، كما يشغل منذ 2017 رئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم.

خريطة قناة المحور

وكشفت قناة المحور خلال الأيام الماضية عن خريطة المسلسلات والبرامج التي ستقدمها خلال في شهر رمضان لهذا العام، وفي مقدمتها مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، حنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي وغيرهم.

كما تعرض القناة خلال الشهر الكريم مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة النجوم ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، أحمد فهمي، وطارق عبدالعزيز ورانيا يوسف وغيرهم، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل بالإضافة إلى مسلسل "فارس بلا جواز" يشارك في بطولته النجوم: سليمان عيد، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري وغيرهم، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

وتعرض القناة أيضا مسلسل "ولاد ناس" بطولة النجوم: صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمي، وبيومي فؤاد وغيرهم، من تأليف وإخراج هاني كمال بالإضافة إلى تقديم الإعلامى أسامة كمال وجبة رمضانية متنوعة من أهم الأحداث والقضايا على الساحة المصرية والعربية والعالمية ببرنامج «٩٠ دقيقة».

كما يقدم الإعلامى طارق علام على شاشة قناة المحور برنامج «كلام من دهب» الذي يقدم جوائز يومية بقيمة ٢٠٠ ألف جنيه خلال شهر رمضان وبالإضافة إلى تقديم الإعلامية بسمة وهبة برنامج «العرافة»، وهو برنامج حوارى جريء، تستضيف خلاله ٣٠ ضيفًا من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف العرافة عن أسرار وكواليس تذاع لأول مرة في شهر رمضان.

ويقدم الإعلامى محمد هشام برنامج «اطمن»، يستهدف بناء شخصية الإنسان وجعله عنصرا فعالا في المجتمع، من خلال رحلة مبهرة في أعماق النفس الإنسانية على اختلاف طبائعها وأخلاقها في أسلوب سردي يعتمد على الإثارة والإفادة بالإضافة إلى تقديم الشيف عظيمة برنامج «مطبخ عظيمة»، الذي يقدم أشهى الأكلات والوصفات من المطبخ المصرى والعربى، وأهم العادات الغذائية خلال الشهر الكريم بالإضافة إلى تقديم الاعلامى محمد على خير برنامج «المصرى أفندى» الذي يتناول أهم الأحداث والأخبار السياسية والاجتماعية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.