إعلانات بداخلها مسلسلات.. الأعلى للإعلام يُنذر القنوات والرواد يسخرون

/627065/إعلانات-بداخلها-مسلسلات-الأعلى-للإعلام-ينذر-القنوات-والرواد-يسخرون

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، من طول الإعلانات بشكل كبير خلال عرض المسلسلات في موسم رمضان الحالي.

تحذير وتعليقات ساخرة

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التزام القنوات بضبط فترات الإعلانات التي تذاع أثناء المسلسلات، والتوقف عن الإسراف والتطويل الذي يفسد حق الجمهور في المشاهدة والاستمتاع بالأعمال الدرامية.

وكانت قد شهد مواقع التواصل تعليقات عدة ساخرة منها: "دي مش مسلسلات، دي إعلانات جواها مسلسلات"، بينما قال آخر: "بيكرهوا الواحد بجد إنه يتفرج على التلفزيون بكمية الإعلانات دي".

التدخل حماية للمشاهدين

فيما أشار المجلس في بيان له، إلى أنه سيضطر للتدخل حماية للمشاهدين، إذا لم تلتزم القنوات من تلقاء نفسها بتقليص المساحات الإعلانية، وذلك بعد أن تلقى شكاوى كثيرة بشأن عدم تنظيم الإعلانات واعتدائها على حق الجمهور، ودخول كل القنوات في ماراثون إعلاني لا يخدم الأعمال الدرامية ولا الهدف من إنتاجها.

الحق في تحديد حد أقصى للمادة الإعلانية

يذكر أن المادة 70 من قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018، تعطى المجلس الحق في تحديد حد أقصى للمادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.

الحفاظ على الهوية وتماسك الأسرة المصرية

بينما تقوم لجنة الرصد بالمجلس بمشاهدة ومتابعة ورصد الأعمالالدرامية المعروضة في ضوء الأكواد الإعلامية التي أصدرها للحفاظ على الهوية وتماسك الأسرة المصرية، والابتعاد عن أي صور تشوه الأسرة والمرأة والطفولة و العنف سواء اللفظي أو الجسدي.

وأن تكون الأعمال الدرامية المقدمة ذات تأثير إيجابي يحترم الهوية المصرية والقيم المتعارف عليها.

انتقاد ساويرس للإعلانات

بينما انتقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، طول فترة الإعلانات التي تعرض خلال إذاعة مسلسلات رمضان لهذا العام.

وكتب ساويرس، عبر حسابه بموقع "تويتر": "واضح إن رمضان ده هنتفرج على إعلانات وفي وسطهم مسلسل بالصدفة".

وسبق أن قال ساويرس في تغريدة سابقة: "المفروض يعملوا مسابقة للي يقدر يتفرج على أعلى عدد مسلسلات.. كم الإعلانات وعدد المسلسلات غير طبيعي".