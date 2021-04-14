/627066/القوات-المسلحة-تقوم-بأعمال-التطهير-والتعقيم-لعدد-من-المساجد-خلال-شهر-رمضان-صور-وفيديو

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، بيانًا أكدت فيه إجراء عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المساجد الكبرى خلال شهر رمضان المعظم.

وجاء فى البيان:” استكمالاً لدور القوات المسلحة الوطنى فى مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر إنتشار فيروس كورونا ، واصلت الإدارات التخصصية القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التى يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومى فى رمضان لتجنب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. عربات تطهير وتعقيم داخل المساجد حيث قامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لعدد من المساجد الكبرى التى تشهد إقبالاً من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم حيث تم تطهير وتعقيم الجامع الأزهر ومسجد الحسين ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة . وشملت أعمال التطهير والتعقيم الوقائى واجهات المساجد والأرضيات والحوائط ، وأُستخدمت فى أعمال التطهير والتعقيم المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج. يأتى ذلك تماشياً مع الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا وفى إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة لتطويع كافة إمكانياتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة .

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