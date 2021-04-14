/627067/قرابة-الـ-3-مليون--قيمة-منشور-محمد-صلاح-على-الإنستغرام

كشفت بعض التقارير الإنجليزية عن قيمة محمد صلاح التسويقية عبر منصات التواصل الإجتماعي وخاصة الإنستغرام، حيث وقع اللاعب المصري المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المرتبة العاشرة من القائمة الأعلى أجرا في منصة الإنستغرام.

وأكد تقرير نشرته أحد الوكالات العالمية أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومهاجم منتخب مصر يتواجد في المرتبة العاشرة من قائمة أعلى اللاعبين أجرا علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستغرام، ويأتي الفرعون المصري خلف ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو صاحب المرتبة الأولى.

ويتقاضى محمد صلاح مبلغ 180 ألف دولار من المنشور الواحد الذي يحتوي على مادة إعلانية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، ويعد مبلغ 2 مليون و700 الف قيمة المنشور الدعائي على موقع الإنستغرام، وهو بذلك يأتي خلف زلاتان إبراهيموفيتش بقيمة 200 ألف دولار.

محمد صلاح المرتبة الأعلى بين لاعبي العالم على الإنستغرام

واحتل كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب البرتغالي، قائمة أكثر اللاعبين أجرا من موقع التاواصل الإجتماعي إنستغرام حيث يصل إجمالي المبلغ 890 ألف دولار ، ويتفوق على نيمار لاعب باريس سان جرمان، ولاعب المنتخب الفرنسي بقيمة 705 ألف دولار. بينما يحل ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، المركز الثالث في القائمة بـ 695 ألف دولار أمريكي، بينما يحل بيكهام لاعب ريال مدريد السابق في المرتبة الرابعة.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح لاعب ليفربول ينتظر مواجهة هامة أمام ريال مدريد في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب الإنفيليد ضمن مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد و ليفربول

وتقام اللقاء بين ريال مدريد و ليفربول في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، ويتستضيف ملعب الإنفيليد أحداث اللقاء بين الفريقين، وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث اللقاء بتعليق صوتي للمعلق حفيظ دراجي، على أن يعلق عصام الشوالي على أحداث لقاء بورسيا دورتموند ومانشيستر سيتي.

ومن المقرر أن يدخل ليفربول مباراة ريال مدريد بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: أليسون بيكر. الدفاع: ترينت- فيليس- كاباك- ربرتسون. الوسط: فابينو- فينالدوم- كيتا. الهجوم : ماني- جوتا- صلاح.

على أن يدخل ريال مدريد مباراة ليفربول بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: فيرلاند ميندي – إيدير ميليتاو – ناتشو – أودريزولا. وسط الميدان: توني كروس – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش. خط الهجوم: كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

وأعلن زين الدين زيدان قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد أمام ليفربول

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ألتوبي. في خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريازولا، فيرلاند ميندي، فيكتور تشوست. في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، إيسكو، مارفين، أريباس. في خط الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجيو جوس.