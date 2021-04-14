محمد رمضان أول نجم عربي في لعبة Free Fire

أعلن الفنان المصري والمطرب الشعبي محمد رمضان عن شراكته مع شركة جارينا فري فاير، ليكون أحدث سفير لعلامتها التجارية في العالم، وأول نجم عربي يكون له شخصيته الخاصة باسم "مارو" داخل اللعبة.

دوت الخليج يرصد انضمام محمد رمضان لعائلة "Garena free fire"، وموعد انطلاق شخصيته في اللعبة، فضلًا عن آثر انضمامه على الشركة.

محمد رمضان ينضم لعائلة Free Fire

أعلن محمد رمضان انضمامه لشخصيات اللعبة الشهير Free Fire، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، قائلًا: "يسعدني أن أعلن تعاوني مع الشركة العالمية جارينا فري فاير.. الحمدلله أنا الشخصية العربية الأولى في اللعبة الأكثر تحميلًا على مستوى العالم في سنة 2019، 2020".

محمد رمضان بشخصية "مارو" داخل "Free Fire" في 16 إبرير

وتابع رمضان معلنًا موعد انطلاق شخصيته الخاصة مارو، قائلًا: "شرف كبير أن أكون جزء من عائلة فري فاير بإطلاق شخصيتي الخاصة مارو يوم 16 إبريل.. مجهود كبير تم بذله من الشركة لتكون الشخصية بهذه الدقة العالمية.. تمنياتي لكم بالمكسب الدائم بشخصيتي في فري فاير".

شعبية محمد رمضان سبب تعاون شركة "Garena" معه

تضمن الشركة بضم النجم محمد رمضان للعبة Free Fire، الوصول إلى جمهور كبير من العالم العربي، وذلك لأن محمد رمضان شخصية لها شعبيتها داخل وخارج مصر.

كان قد افتعل محمد رمضان العديد من المشاكل خلال الفترة الماضية مع عدد كبير من الإعلامين على رأسهم الإعلامي عمرو أديب، إلا أنه لايزال يواصل صعوده، غير معني بتلك الأزمات التي تعترض طريقه مصرًا على النجاح.

الجدير بالذكر، أن يعرض حاليًا لمحمد رمضان مسلسل موسى الذي تصدر “التريند” فور عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ليدخل السباق الرمضاني بكل قوة على الرغم من وجود عدد لا حصر له من الأعمال الدرامية التي لفتت الأنظار خلال الساعات الماضية.