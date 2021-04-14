/627070/برلماني-يطالب-بمحاكمة-محمد-رمضان-أستفز-الشعب-وأساء-للفن

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين اتخاذ جميع الاجراءات الرادعة ضد محمد رمضان على خلفية الفيديو الذى نشره محمد رمضان بالتصوير داخل حمام سباحة وهو يرمي عدد كبير من الدولارات ردا على قرار المحكمة بتغريده ٦ مليون جنية بسبب الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى قائلاً : لماذا تصمت هذه الوزيرة عن المخالفات الصارخة التى يرتكبها محمد رمضان ؟ ولماذا لم تتخذ قراراً ضده فى واقعة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر ؟ وماذا سيفعل وزير الطيران المدنى بعد ان انصف القضاء المصرى الطيار الموقوف ؟.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان محمد رمضان أساء إساءات بالغة للفن المصرى معرباً عن أسفه الشديد فى ان محمد رمضان اطلق على نفسه " نمبر وان " ثم قام بعمل فيديو مستفز جدا للشعب المصرى العظيم وظهر محمد رمضان قاعد على راحته في البسين ويقوم وللاسف الشديد يرمى الفلوس والدولارات في المياه وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بمحاكمة محمد رمضان على إساءته للفن المصرى مؤكداً ان غالبية أفلام محمد رمضان تتضمن كل مافيه مخالفات صارخة للقيم والاخلاق المصرية.

ازمة رمضان مع باسم سمرة

وكان الفنان باسم سمرة قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من مسلسله الجديد "بنت السلطان"، معلقا عليها برسالة تهنئة إلى الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، قائلا " كل سنه وانتم طيبين وانشاء الله تتبسطوا مع رمضان احلى انبساط".

وأضاف باسم سمرة في نفس المنشور " ملحوظه شهر رمضان مش التعبان التانى"، وهو ما فسره البعض على أن رسالته مقصود بها الفنان محمد رمضان بعد أزمتهما الأخيرة.