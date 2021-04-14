وزير التموين يوجه بضخ كميات كبيرة من السلع فى منافذ الصرف

وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقرير من رئيسا شركتى الجملة حول ما تم صرفة من سلع المنظومة التموينية، واشار التقرير الوارد من شركتى الجملة أن نسب صرف السلع على منظومة الدعم بلغ 66%، كما أكد التقرير أنه يتم صرف اكثر من 5 ألاف طن سكر يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة خاصاً فى شهر رمضان، وأشار التقرير إلى ضخ ما يزيد عن 3 ألاف طن زيت طعام، وأكثر من ألف طن للارز، وألف طن بالنسبة للمكرونة.
وأضاف التقرير الوارد للدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات كبيرة من باقى سلع المنظومة التى يصل عددها الى 28 سلعة بنسب متفاوتة حسب احتياج كل منطقة.
هذا وقد أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى ومعاون الوزير ان د. على المصيلحى، يتابع يومياً ما يتم ضخه من السلع فى المنظومة، وأشار الى ان توجيهات الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية، هى متابعة السلع وجودتها قبل صرفها لمنافذ صرف السلع التموينية وأكد كمال أن توجيهات الدكتور على المصيلحى هى تسيير حملات خلال شهر رمضان لضمان وصول السلع الى المواطنين بجودة عالية ولضمان توافر كل احتياجات المواطن من سلع منظومة الدعم.
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