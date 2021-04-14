النشرة المرورية: كثافات بشارع الجامعة ودائرى المعادى

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية براديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات، اليوم الأربعاء، خلال فترة الذروة المسائية تسير بشكل منتظم، وتتجاوز معدلات سير بين 65 إلى 70%، وسط انتشار الخدمات المرورية على كافة الطرق، تحت إشراف اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، الذى يقدمه كل من الإعلامية علا سمير، أنه بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، بعض الأحجام بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده، وكذلك بعض الأحجام بمحور فيكتور عمانويل المتجه لمحور أبو قير.

وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد حركة مرضية عدا مناطق أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى مناطق الأوتوستراد القادم من كارفور والمتجه للمعادى، لذا يفضل سلوك نفق كارفور ومنه إلى مناطق المعراج، ثم سلوك الأوتوستراد مجددا.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام بشارع الجامعة، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، الذى وجه بنشر الخدمات المرورية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

ونصح صابر، بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة، كما أشار إلى تجنب مطلع كوبرى الفنجرى واستبداله بأحمد سعيد.