عاجل.. الرئيس يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصةً مركز مصر الثقافى الإسلامى، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وتصميماته الداخلية وما يضمه من قاعات كقاعة "دار القرآن الكريم".
وفى هذا السياق؛ وجه الرئيس بمراعاة إخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافى الإسلامى ومسجد مصر على نحو شديد الثراء والزخرفة ليعكس التاريخ المصرى الإسلامى العريق وامتداده على مدار العصور.
كما تم عرض الموقف التنفيذى للمتحف القومى للرياضة ومقر اللجنة الأولمبية المصرية وباقى مقرات الاتحادات الرياضية المختلفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمبانى مجلسى النواب والشيوخ، والموقف التنفيذى للمحطة المركزية للحافلات.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها محاور نهر النيل فى سمنود ومنفلوط والأقصر، والتى تأتى ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة.
كما تم استعراض مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبرى 6 أكتوبر، حيث وجه الرئيس بسرعة البدء فى التنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة فى الكوبرى، والذى يعد محوراً رئيسياً لربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية أسفله، ليتكامل ذلك المخطط مع جهود الدولة فى تطوير شبكة الطرق والمحاور.
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