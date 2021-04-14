عاجل.. الرئيس يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء محمد دكرورى بالمكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء أمجد المغربى رئيس مجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية للبحوث والخدمات، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام، والمهندس أحمد الشمرلى رئيس مجلس إدارة شركة الشمرلى للطبع والنشر.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصةً مركز مصر الثقافى الإسلامى، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وتصميماته الداخلية وما يضمه من قاعات كقاعة "دار القرآن الكريم".

وفى هذا السياق؛ وجه الرئيس بمراعاة إخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافى الإسلامى ومسجد مصر على نحو شديد الثراء والزخرفة ليعكس التاريخ المصرى الإسلامى العريق وامتداده على مدار العصور.

كما تم عرض الموقف التنفيذى للمتحف القومى للرياضة ومقر اللجنة الأولمبية المصرية وباقى مقرات الاتحادات الرياضية المختلفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمبانى مجلسى النواب والشيوخ، والموقف التنفيذى للمحطة المركزية للحافلات.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها محاور نهر النيل فى سمنود ومنفلوط والأقصر، والتى تأتى ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة.

كما تم استعراض مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبرى 6 أكتوبر، حيث وجه الرئيس بسرعة البدء فى التنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة فى الكوبرى، والذى يعد محوراً رئيسياً لربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية أسفله، ليتكامل ذلك المخطط مع جهود الدولة فى تطوير شبكة الطرق والمحاور.