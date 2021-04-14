البابا تواضروس ينعى كاهن إيبارشية ميت غمر

جدة - نرمين السيد - ولد الأب المتنيح يوم 12 ديسمبر 1950، وسيم كاهنًا فى 6 أكتوبر 1995، ونال رتبة القمصية يوم 26 يونيو 2000. وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم، بحضور الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، وبعض الآباء الكهنة، وأسرة الأب المتنيح. قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء إلى الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل القمص أنسيموس رزق، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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