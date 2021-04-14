محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بشوارع البحر الأعظم والنيل

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الأربعاء خلال جولة ميدانية، عددًا من المحاور الجارى تطويرها بالمحافظة والتى جاء على رأسها أعمال تطوير شارع النيل السياحى بنطاق حى جنوب الجيزة.





ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خلال أسبوع على الأكثر مشددًا على الشركة المنفذة للأعمال بزيادة ورديات العمل لعدم التأثير على الحركة المرورية بمحيط الأعمال موجها رئيس حى جنوب الجيزة بتذليل كافة المعوقات التى تواجه الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وطالب المحافظ بوضع طبقة الرصف الأسفلتية مع مراعاة تنفيذها بأعلى المعايير القياسية للطبقة الأسفلتية المستخدمة فى الرصف، مشددًا على ضرورة إزالة غرف تابعة لإحدى المنشآت السياحية تلقى ببعض المخلفات أعلى سطح المنشأة ونقل أكشاك الكهرباء من مسار سير المواطنين وإزالة كل الأسوار الحديدية المتعدية على الطريق وكل ما يحجب رؤية النيل، موجها بسحب أحد العائمات الغير ملتزمة بالشروط الممنوحه لها بالترخيص.

كما حرص المحافظ على الوقوف على أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وأعمدة الإنارة موجها بسرعة الانتهاء من تركيب الأعمدة ومراعاة توزيعها بالشكل الأمثل إضافة إلى سرعة الانتهاء من تركيب الأسوار الحديدية بالكورنيش والانتهاء من تطوير الجزيرة الوسطى وتشجيرها بشكل جمالى ورفع المخلفات بصفة منتظمة.

كما تفقد مطالع ومنازل كوبرى الجامعة بنطاق شارع النيل حيث وجه مسئولى الشركة المنفذة والمكتب الاستشارى بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لاستكمال أعمال ترميم الكوبرى وتحسين حالة الإضاءة العامة به وتطوير سلالم المشاه ودهان الجدارن المتواجدة أسفل الكوبرى وتثبيت كابلات الكهرباء بسقف الكوبرى وتحسين حالة الإضاءة.

كما حرص المحافظ على تفقد أعمال تطوير شارع البحر الأعظم ابتداءًا من نفق سيارات شارع البحر الأعظم موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال.