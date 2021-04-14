- 1/3
- 2/3
- 3/3
ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خلال أسبوع على الأكثر مشددًا على الشركة المنفذة للأعمال بزيادة ورديات العمل لعدم التأثير على الحركة المرورية بمحيط الأعمال موجها رئيس حى جنوب الجيزة بتذليل كافة المعوقات التى تواجه الشركة المنفذة لأعمال التطوير.
وطالب المحافظ بوضع طبقة الرصف الأسفلتية مع مراعاة تنفيذها بأعلى المعايير القياسية للطبقة الأسفلتية المستخدمة فى الرصف، مشددًا على ضرورة إزالة غرف تابعة لإحدى المنشآت السياحية تلقى ببعض المخلفات أعلى سطح المنشأة ونقل أكشاك الكهرباء من مسار سير المواطنين وإزالة كل الأسوار الحديدية المتعدية على الطريق وكل ما يحجب رؤية النيل، موجها بسحب أحد العائمات الغير ملتزمة بالشروط الممنوحه لها بالترخيص.
كما حرص المحافظ على الوقوف على أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وأعمدة الإنارة موجها بسرعة الانتهاء من تركيب الأعمدة ومراعاة توزيعها بالشكل الأمثل إضافة إلى سرعة الانتهاء من تركيب الأسوار الحديدية بالكورنيش والانتهاء من تطوير الجزيرة الوسطى وتشجيرها بشكل جمالى ورفع المخلفات بصفة منتظمة.
كما تفقد مطالع ومنازل كوبرى الجامعة بنطاق شارع النيل حيث وجه مسئولى الشركة المنفذة والمكتب الاستشارى بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لاستكمال أعمال ترميم الكوبرى وتحسين حالة الإضاءة العامة به وتطوير سلالم المشاه ودهان الجدارن المتواجدة أسفل الكوبرى وتثبيت كابلات الكهرباء بسقف الكوبرى وتحسين حالة الإضاءة.
كما حرص المحافظ على تفقد أعمال تطوير شارع البحر الأعظم ابتداءًا من نفق سيارات شارع البحر الأعظم موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بشوارع البحر الأعظم والنيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.