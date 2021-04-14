مدبولى يعقد اجتماعا لمتابعة نتائج المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة نتائج المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير 375 قرية، فضلا عن الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة فى خطة العام المالى الجارى، فى قرى 51 مركزا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولى الوزارة.







وأكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، على الأهمية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة تنفيذها أولا بأول، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين على جميع المستويات.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة فى خطة العام المالى الجارى 2020/2021، فى قرى 51 مركزا، المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنه فى قطاع التعليم، تم الانتهاء من إنشاء 2.705 فصول، وجار تنفيذ 5.582 فصلا، وجار الطرح والإسناد لـ 321 فصلا، كما استعرضت الوزيرة معدلات التنفيذ لمشروعات الصرف الصحى، وكذا إجمالى المنصرف من الاعتمادات المخصصة لإقامة 14 مستشفى مركزيا فى المرحلة الثانية من المبادرة.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد، أن دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشمل تصميم استمارة موحدة وشاملة لتجميع البيانات التى ترصد حالة التنمية قبل وبعد المبادرة، بحيث يعتمد عليها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى المسوح الميدانية التى يقوم بها، لقياس الأثر على "معدلات الفقر/ البطالة/ حالة التنمية"، مضيفة فى هذا الصدد أنه جار تطوير الاستمارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى ضوء رأى الوزارات، وجار تصميم استمارة جديدة لقياس الأثر على معدل البطالة والعمل اللائق فى الريف المصرى، وهى الأولى من نوعها.

وأضافت: ستقوم الوزارة بتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ واستكمال المشروعات الاستثمارية المدرجة بالفعل فى خطة الدولة والجارى تنفيذها فى قرى المبادرة، فى خطة عام 2021/2022، والقيام بزيارات ميدانية بهدف توثيق الإنجازات، والتأكد من عدم وجود معوقات تواجه تنفيذ المشروعات أو تشغيلها ودخولها الخدمة، وفى هذا الإطار قام وفد من وزارة التخطيط بزيارة ميدانية لقرى المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة المنيا خلال شهر فبراير الماضي، فضلا عن التوعية بإنجازات المبادرة من خلال تطبيق المحمول" شارك 2030".

وقالت الوزيرة إنه أثناء الزيارات الميدانية تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية بشأن تنفيذ "سكن كريم"، والتأكد من الاتساق مع المعايير التخطيطية، وتنفيذ المشروعات الخدمية بشكل متكامل، خاصةً "الوحدات الصحية" و"المراكز الشبابية"، بحيث يتضمن المشروع من البداية "الأعمال الإنشائية والتجهيزات وتكلفة المقايسات الخاصة بالمرافق، والاستفادة من الأماكن الأثرية المتوفرة بالقرى، من خلال تطويرها وتحويلها لمزارات سياحية.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور الوزارة فى الترويج الخارجى للمبادرة فى إطار توطين أهداف التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة، وتنسيق المبادرات مع "القطاع الخاص والبنك المركزى والجهات التمويلية" فيما يخص تمويل المبادرة، وتوفير فرص العمل.

فى سياق متصل، عرضت الوزيرة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المبادرة لتطوير 375 قرية، والتى نتج عنها تحسن فعلى فى معدل التغطية بالخدمات الصحية، من خلال تنفيذ 256 قافلة طبية، وإجراء 1.341 عملية جراحية، وتوفير 538 جهازا تعويضيا، وإجراء 5.420 عملية عيون، وتوفير 16.6 ألف نظارة طبية، وفى قطاع التعليم، أسهمت المبادرة، خلال المرحلة الأولى فى انخفاض متوسط كثافة الفصول بحوالى 9%، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 81 مدرسة تشمل 1.221 فصلا دراسيا، كما تم إتاحة خدمات تعليمية فى 3 قرى محرومة، والانتهاء من تطوير 8حضانات، فضلا عن محو أمية 3 آلاف مواطن.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المبادرة، فقد حدث تحسن فعلى فى معدل التغطية بالصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من إنشاء 30 مشروع صرف صحى، كما تم توفير 123 ألف فرصة عمل، وتم إتاحة قروض بحوالى 896 مليون جنيه.

وتابعت الوزيرة أنه خلال المرحلة الأولى تم رفع كفاءة نحو 12 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء أو تطوير 13 وحدة بيطرية، و إنشاء أو تطوير 32 مركز شباب وملعبا خماسيا، و إنشاء أو تطوير 9 وحدات اجتماعية، وإنشاء أو تطوير 4 وحدات محلية.