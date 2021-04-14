مصر تقدم إحاطة لمجلس الأمن حول الأوضاع فى البحيرات العظمى

يأتى ذلك فى إطار الرئاسة المصرية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، وتفعيلاً للدور الاستشارى للجنة لدى مجلس الأمن.
وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان اليوم الأربعاء - أن السفير إدريس استعرض فى إحاطته دور لجنة بناء السلام فى البحيرات العظمى وتنسيقها الوثيق مع الحكومات وعملها وفقاً للرؤية والملكية الوطنية لدول المنطقة فى مجالات متعددة مثل تعزيز التعاون عبر الحدود بما فيه التعاون الأمني، ومواجهة تبعات جائحة (كورونا) وفيروس (إيبولا)، وتمكين المرأة وتعزيز دورها فى الوساطة من أجل السلام فى المنطقة، وحشد الدعم التمويلى عبر هيئات التمويل الدولية، فضلاً عن تطوير برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للعناصر المسلحة المتنازعة، ومخاطبة جذور النزاعات.
كما أشار إلى رؤية اللجنة لمستقبل تحركاتها تحت الرئاسة المصرية فى منطقة البحيرات العظمي، حيث ستقوم، بالتنسيق مع دول المنطقة ومنظمة المؤتمر الدولى للبحيرات العظمى والاتحاد الإفريقى، بجهود خلال الفترة القادمة لدعم استراتيجية الأمم المتحدة الإقليمية الجديدة للمنطقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية ممتدة مع دول البحيرات العظمى، كما أنها تضطلع بدور فاعل فى الآليات الإقليمية للمنطقة من خلال عضويتها المتبناة فى منظمة المؤتمر الدولى للبحيرات العظمى ودورها المؤسس فى الاتحاد الإفريقى.
كانت مصر قد طرحت مبادرة تعزيزاً لجهود دول المنطقة إزاء التحديات التى تواجهها، أسفرت عن اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2.389 فى عام 2017 إبان عضوية مصر فى المجلس.
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