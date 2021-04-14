البابا تواضروس ينعى كاهن بشرق السكة

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم القمص إقلاديوس يواقيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، عن عمر تجاوز 66 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لحوالى 36 سنة.





وتقام صلوات تجنيزه فى كنيسته عقب القداس الإلهى، صباح الغد، بحضور نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس القطاع، وعدد من الآباء الكهنة. ولد الأب المتنيح يوم 3 أبريل 1955 وسيم كاهنًا فى 15 يونيو 1985 ونال القمصية فى 15 فبراير 2012. كما خدم بعدة كنائس، حيث خدم دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة فى بداية كهنوته، وكذلك خدم بكنيسة السيدة العذراء فى ستاتن آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. الأب المتنيح كذلك هو والد القس إبراهيم القمص إقلاديوس الكاهن بمدينة العاشر من رمضان، وحمو القس سارافيم ملك. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لكل من الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، وللقس إبراهيم القمص إقلاديوس والقس سارافيم ملك ولمجمع كهنة قطاع شرق السكة، فى نياحة الأب المبارك القمص إقلاديوس يواقيم، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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