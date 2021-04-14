فيديو.. وزير الأوقاف يعلن عن برنامجه لقاء خاص لإعمال العقل فى فهم النص

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن البرنامج سيتناول، جماليات اللغة العربية وأساسيات وقواعد اللغة العربية، وآليات فهم النص، والبيان القرآنى والبيان النبوى، والإعجاز الربانى فى الكون وجسم الإنسان وكل مايسهم فى البناء العلمى والثقافى للأئمة والوعاظ والخطباء والواعظات وكل من يبحث عن الفهم العصرى المستنير للدين.

وأضاف جمعة، أن برنامج لقاء خاص هو برنامج ينطلق من إعمال العقل فى فهم النص مع الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف.