مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية يحذر من العزومات فى رمضان

جدة - نرمين السيد - حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، اليوم الأربعاء، من التهاون الإجراءات الاحترازية والوقائية مؤكدًا أنها هى خط الدفاع الأول أمام جائحة فيروس كورونا.





وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إن الفيروس ما زال منتشرا ولا يمكن التهاون معه، طالما يتم تسجيل إصابات جديدة. وطالب تاج الدين المواطنين بالحذر فى رمضان ولاسيما فى التجمعات متابعًا : "بلاش العزومات فى رمضان".

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