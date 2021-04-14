الأنبا مارتيروس ينعى كاهن كنيسة أرض الشركة

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا مارتيروس بعد معاناة مع المرض يفارق عالمنا اليوم أبونا القمص إقلاديوس يواقيم كاهن كنيسة السيدة العذراء أرض الشركة بالقاهرة والذى خدم سابقا بكنائس حلوان وبنى سويف، واشتهر بحب الألحان الكنسية وخدمة المذبح اليومية وخدمة الافتقاد. وتابع: "نتقدم بالعزاء لحضرة صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى أطال الله حياته، ونتقدم بالعزاء أيضا لإبنه القس إبراهيم القمص إقلاديوس وزوج إبنته القس سيرافيم ملك، والتعزيات للأسرة المباركة وللآباء الكهنة والأصدقاء والمحبين.

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