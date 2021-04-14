أوقاف السويس: لم نرصد أى مخالفات بصلاة التراويح

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن المديرية لم ترصد أى مخالفات بشأن الإجراءات الاحترازية بصلاة التراويح فى الإدارات الخمسة، موضحا مدى وعى وفهم وإدراك أهالى السويس ومدى تعاونه وتحمله المسؤولية لتظل بيوت الله مفتوحة، لأن الغاية العناية بالساجد قبل المساجد.





وشدد وكيل الوزارة بالمحافظة، فى بيان صادر من مديرية الأوقاف بالسويس اليوم الأربعاء، على جميع العاملين بالمساجد ضرورة متابعة النظافة والتعقيم الدائم والمستمر حتى تكون المساجد دائما وأبدا على أتم جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك. وفى نفس السياق، تابع ماجد راضى، سير العمل بديوان عام المديرية لبث روح المشاركة الطيبة والتفاعل الإيجابى مع العاملين بديوان عام المديرية وكذلك لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك.

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