وزير الخارجية: مصر مستمرة فى مساعيها للحفاظ على وحدة ليبيا

جدة - نرمين السيد - وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية أكدَّ خلال اللقاء على استمرار مصر فى بذل مساعيها الرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبى وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة على نحو يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج جميع المرتزقة والمُقاتلين الأجانب منها، ويصون مُقدَّرات شعبها الشقيق ومؤسساته الوطنية، وبما يحقق تطلعات الشعب الليبى إلى الاستقرار والنماء.

وأكد وزير الخارجية، وفقا لبيان صحفى، على أهمية التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات مُلتقى الحوار الوطنى، وبالاستحقاقات الانتخابية وفق الأُطر الزمنية المُتفق عليها، إضافة إلى ضرورة وقف أى تدخلات أجنبية غير بناءة تُرسخ الانقسام الليبى، مشددًا فى هذا الإطار على دعم مصر لأعمال لجنة 5+5 المُنبثقة عن مسار برلين باعتبارها الجهة المعنية بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وأضاف حافظ، أن الوزير سامح شكرى أكد كذلك على دعم مصر للجهد المتصل الذى يقوم به المبعوث الأممى كوبيتش فى مهمته للتوصل إلى الحل السياسى الذى يخدم الشعب الليبى ويحقق له طموحاته المشروعة فى ليبيا مستقرة ومزدهرة.

ومن جانبه، أطلع المبعوثُ الأممى الوزيرَ شكرى على نتائج اتصالاته الأخيرة مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وعبر عن تقديره لجهود مصر الرامية إلى دعم التسوية فى ليبيا، وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق مع القاهرة فى هذا الشأن.