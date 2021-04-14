جدة - نرمين السيد - وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية أكدَّ خلال اللقاء على استمرار مصر فى بذل مساعيها الرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبى وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة على نحو يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج جميع المرتزقة والمُقاتلين الأجانب منها، ويصون مُقدَّرات شعبها الشقيق ومؤسساته الوطنية، وبما يحقق تطلعات الشعب الليبى إلى الاستقرار والنماء.
وأكد وزير الخارجية، وفقا لبيان صحفى، على أهمية التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات مُلتقى الحوار الوطنى، وبالاستحقاقات الانتخابية وفق الأُطر الزمنية المُتفق عليها، إضافة إلى ضرورة وقف أى تدخلات أجنبية غير بناءة تُرسخ الانقسام الليبى، مشددًا فى هذا الإطار على دعم مصر لأعمال لجنة 5+5 المُنبثقة عن مسار برلين باعتبارها الجهة المعنية بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأضاف حافظ، أن الوزير سامح شكرى أكد كذلك على دعم مصر للجهد المتصل الذى يقوم به المبعوث الأممى كوبيتش فى مهمته للتوصل إلى الحل السياسى الذى يخدم الشعب الليبى ويحقق له طموحاته المشروعة فى ليبيا مستقرة ومزدهرة.
ومن جانبه، أطلع المبعوثُ الأممى الوزيرَ شكرى على نتائج اتصالاته الأخيرة مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وعبر عن تقديره لجهود مصر الرامية إلى دعم التسوية فى ليبيا، وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق مع القاهرة فى هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية: مصر مستمرة فى مساعيها للحفاظ على وحدة ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.