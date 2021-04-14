تكليف رئاسي بشأن مركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر بالعاصمة الجديدة  

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراعاة إخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر على نحو شديد الثراء والزخرفة ليعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وامتداده على مدى العصور.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء محمد دكروري بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أمجد المغربي رئيس مجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية للبحوث والخدمات، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام، والمهندس أحمد الشمرلي رئيس مجلس إدارة شركة الشمرلي للطبع والنشر.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وتصميماته الداخلية وما يضمه من قاعات كقاعة "دار القرآن الكريم".

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بمراعاة إخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر على نحو شديد الثراء والزخرفة ليعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وامتداده على مدى العصور.

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