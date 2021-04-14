كلور حمامات السباحة يقتل الفيروس المسبب لكورونا في 30 ثانية فقط.. تفاصيل

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جميعنا يعرف رائحة مياه حمامات السباحة الممزوجة بالكلور وشكلها المميز، ولكن لا يعرف فائدتها، حيث كشفت دراسة جديدة عن إمكانية هذه المياه في تعطيل الفيروس المسبب لكورونا في 30 ثانية فقط.

خطر الانتقال منخفض بهذه الطريقة

ودرس علماء الفيروسات من إمبريال كوليدج لندن، تأثير تركيزات مختلفة من الكلور في الماء على فيروس SARS-CoV-2، حيث أفاد الفريق أن النتائج تشير إلى أن خطر انتقال كورونا عبر مياه حمامات السباحة منخفض بشكل لا يصدق.

قياس قدرة الفيروس على إصابة الخلايا

بينما أوضحت مؤلفة الدراسة ويندي باركلي، من إمبريال كوليدج لندن: "لقد أجرينا هذه التجارب في مختبراتنا عالية الاحتواء في لندن وفي ظل هذه الظروف الآمنة، يمكننا قياس قدرة الفيروس على إصابة الخلايا، وهي الخطوة الأولى في انتقاله".

خلط الفيروس بمياه حمام السباحة

وتابعت: "من خلال خلط الفيروس بمياه حمام السباحة التي تم تسليمها إلينا من قبل فريق Water Babies، يمكننا أن نثبت أن الفيروس لا يعيش في مياه حمامات السباحة، ولم يعد معديا".

وتشير هذه النتائج إلى أن فرصة الإصابة بكورونا من مياه حمامات السباحة ضئيلة للغاية.

تركيز الكلور الحر 1.5 ملليغرام

ووجدت البروفيسورة باركلي وزملاؤها، أن تركيز الكلور الحر 1.5 ملليغرام لكل لتر، ودرجة الحموضة ما بين 7-7.2 قلل من عدوى SARS-CoV-2 بأكثر من 1000 ضعف خلال 30 ثانية فقط.

وخلصت اختبارات أخرى باستخدام تركيزات مختلفة من الكلور ومستويات الأس الهيدروجيني، درجة الحموضة، إلى أن الكلور الموجود في مجاري حمامات السباحة يكون أكثر فاعلية مع انخفاض مستوى الأس الهيدروجيني.

حمامات السباحة يمكن أن تكون بيئات آمنة

وأشار الفريق إلى أن هذا يتماشى مع التوجيهات الحالية لتشغيل حمامات السباحة.

وتابعت أن الدراسة "تضاف إلى الدليل على أن حمامات السباحة يمكن أن تكون بيئات آمنة ومأمونة إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة.

السباحة لها فوائد متعددة

وأوضح مؤسس Water Babies، بول طومسون: "إننا متحمسون لهذه النتائج بينما نستعد لإعادة بدء فصولنا الدراسية ونخطط لاستقبال العائلات الصغيرة منها والعملاء مرة أخرى في حمامات السباحة الداخلية في جميع أنحاء البلاد".

وأنهى حديثه: "لقد كان من الرائع العمل عن كثب مع الأستاذة باركلي وفريقها في Imperial College والتعاون مع الهيئات الرائدة Swim England وRLSS في هذا البحث الرائد عالميا."

وواصل القول: "نعلم أن السباحة لها فوائد متعددة للصحة الجسدية والعقلية لكل من الأطفال والبالغين من جميع الأعمار ونتطلع إلى إعادة بدء دروسنا".

تصاعد مخاوف بشأن لقاح كورونا

بينما تصاعدت المخاوف في الأوساط الطبية في الولايات المتحدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لا سيما بعد ظهور جلطات لدى بعض من تلقوا لقاح جونسون آند جونسون.

وأدى الحديث عن الآثار الجانبية للقاحات في الفترة الأخيرة، إلى تصاعد الحديث بشأن إمكانية تعريض المزيد من البشر إلى مخاطر غير محتملة، الأمر الذي قد يدفع الملايين إلى ما هو أسوأ وهو الابتعاد عن التطعيم.

تعليق استخدام لقاح جونسون

وارتفعت أصوات المطالبين بتعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا، في الولايات المتحدة، حتى يتسنى للمختصين التحقيق في ست حالات نادرة للغاية عانت من جلطات بعد تناول اللقاح.

بينما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن الدكتور بول سايمون: "نشعر بالقلق إزاء التحفظات المتزايدة بشأن لقاح جونسون آند جونسون، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمتد هذه التحفظات إلى مخاوف الجمهور بشأن اللقاحات الأخرى".