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/627073/خالد-الغندور-أعتراضي-على-طول-مداخلات-مرتضى-منصور-تسبب-في-رحيلي

05:10 م - الأربعاء 14 أبريل 2021

قال خالد الغندور: " أقر و أعترف أنني من أكثر الأشخاص التي تستطيع أن تثيرها بأخبار معينه لكنني أفضل من الأوقات السابقة". وواصل: " كنت في صراع نفسي أثناء مجلس الزمالك السابق بسبب رئيس النادي حينها المستشار مرتضى منصور ، وإعتراضي على مدة مرتضى منصور كان سبب في رحييلي عن النادي".

يأتي هذ ضمن برنامج أقر و أعترف الذي يقدمه أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت ، والتي يتم إذاعتهفي تمام الساعة الخامسة مساء يوميا خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج لعبة وحكاية مع سيف، الذي يقدمه سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق. ويدخل برنامج «أقر وأعترف» موسمه الثاني اليوم، باستضافة أبرز النجوم الرياضية خلال شهر رمضان الكريم، متجاوزين كل الخطوط الحمراء.

ووفقًا للبرومو التى نشرته القناة، فإن البرنامج يركز على أبرز الذكريات التى تتعلق بأذهان الجماهير، والتفاصيل المتعلقة بعدد من المباريات والبطولات، والكواليس الخاصة بالأحداث الرياضية السابقة، بتصريحات جريئة لأول مرة.

وعلى جانب أخر وفي ظل الأزمة الحالية بين فريقي الأهلي و الزماكل للشباب قال أحمد شوبير قائد وحارس مرمى النادي الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية: " هناك مباراة للأهلي و الزمالك يوم 18 أبريل المقبل وعلينا توخي الحذر جيدا ، ولا يصح أن تتسبب مباراة في بطولة للشباب في الإحتقان الجماهيري بين قطبي الكرة المصرية". وتابع شوبير: " اللوم يقع علي اتحاد الكرة، لأن الأمر لم يكن صحيحا من الأساس ، والمعالجة التي حدثت بعد مباراة فريقي الأهلي و الزمالك للشباب كانت خاطئة ولم يستطيعوا السيطرة على الاحداث". وواصل شوبير: " يجب أن تتمتع عناصر اللعبة في الكرة المصرية بالأخلاق لأنها فوق كل شئ، لا أتحدث عن بطولة ، لكني ألوم على المسئولي بسبب التراخي في معاقبة المخطئيين، ويجب علينا تطبيق القواعد والأخلاق على اللاعبين داخل الملاعب حتى تكون الرياضة في معناه الصحيح". وأختتم شوبير: يفوز من يفوز في مباراة القمة القادمة بين الأهلي و الزمالك، لكن يجب الحفاظ على الأخلاق داخل المنظومة الرياضية".