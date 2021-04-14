خالد الغندو:«صالح سليم شخص ديكتاتوري.. ومصطفى فهمي من منح الأهلي نادي القرن»

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/627075/خالد-الغندوصالح-سليم-شخص-ديكتاتوري-ومصطفى-فهمي-من-منح-الأهلي-نادي-القرن

05:14 م - الأربعاء 14 أبريل 2021

أثار خالد الغندور العديد من التصريحات المثيرة والنارية خلال برنامج أقر و أعترف الذي تذيعه قناة أون تايم سبورت خلال شهر رمضان المباراة. وقال خالد الغندور: " لم أشجع الإ الزمالك، لكني أتابع جميع مباريات الأهلي في البطولات، وأتمنى للفارس الأبيض أن يحقق الفوز في كل المباريات، وكذلك لا يصح أن يتم سؤالي هل يتم تشجيع النادي الأحمر". وواصل الغندور: " قررت الرحيل عن قناة الزمالك في أكثر من مرة بسبب خلافي مع مرتضى منصور". تابع الغندور: أزمة نادي القرن أقر أنني سبب في إثارتها لأنه لا يجوز أن يكون مسئول سابق في الأهلي معايير نادي القرن". وتابع :" صالح سليم شخص ديكتاتوري ولذلك هو من أتخذ قرار عدم المشاركة في بطولات إفريقيا وليس مصطفى مراد فهمي". وتابع الغندور: " عمري ما أتمنى أن يفوز أي نادي خارجي على الأهلي في البطولات الخارجية على الرغم من أن كل شخص لديد إعتبارات داخلية قد لا يفصح عنها" . وواصل: كتباتي على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية تستفز جمهور النادي الأهلي و الزمالك وهذا هو الطبيعي لكني لا أقصده". قال خالد الغندور: " أقر و أعترف أنني من أكثر الأشخاص التي تستطيع أن تثيرها بأخبار معينه لكنني أفضل من الأوقات السابقة". وواصل: " كنت في صراع نفسي أثناء مجلس الزمالك السابق بسبب رئيس النادي حينها المستشار مرتضى منصور ، وإعتراضي على مدة مرتضى منصور كان سبب في رحييلي عن النادي".

يأتي هذ ضمن برنامج أقر و أعترف الذي يقدمه أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت ، والتي يتم إذاعتهفي تمام الساعة الخامسة مساء يوميا خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج لعبة وحكاية مع سيف، الذي يقدمه سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق. ويدخل برنامج «أقر وأعترف» موسمه الثاني اليوم، باستضافة أبرز النجوم الرياضية خلال شهر رمضان الكريم، متجاوزين كل الخطوط الحمراء.

ووفقًا للبرومو التى نشرته القناة، فإن البرنامج يركز على أبرز الذكريات التى تتعلق بأذهان الجماهير، والتفاصيل المتعلقة بعدد من المباريات والبطولات، والكواليس الخاصة بالأحداث الرياضية السابقة، بتصريحات جريئة لأول مرة.

وعلى جانب أخر وفي ظل الأزمة الحالية بين فريقي الأهلي و الزماكل للشباب قال أحمد شوبير قائد وحارس مرمى النادي الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية: " هناك مباراة للأهلي و الزمالك يوم 18 أبريل المقبل وعلينا توخي الحذر جيدا ، ولا يصح أن تتسبب مباراة في بطولة للشباب في الإحتقان الجماهيري بين قطبي الكرة المصرية".