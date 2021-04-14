/627076/خالد-الغندور--جماهير-الأهلي-عندهم-نظرية-المؤامرة-وليس-الزمالك

أثار خالد الغندور العديد من التصريحات المثيرة والنارية خلال برنامج أقر و أعترف الذي تذيعه قناة أون تايم سبورت خلال شهر رمضان المباراة.

وقال خالد الغندور : من لديهم نظرية المؤامرة هم بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وليس الزمالك، فالفريق الأحمر على الرغم من أنه اكثر الأندية حصولا على الألقاب، واستشهد أن القيعي قالها في السابق أن الدوري سيحسم خارج الأهلي".

وواصل الغندور: أكثر نادي بيصدر بيانات خلال الأيام الماضية ضد الحكام هو النادي الأهلي وليس الزمالك، ولا يصح أن يكون نهائي بطولة إفريقيا بدون حضور جماهيري ".