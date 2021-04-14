/627077/الغندور-مهاجما-جماهير-السوشيال-ميديا-هم-سبب-الفتنة

أثار خالد الغندور العديد من التصريحات المثيرة والنارية خلال برنامج أقر و أعترف الذي تذيعه قناة أون تايم سبورت خلال شهر رمضان المباراة. وأكد خالد الغندور " التعصب في مصر سببه الصفحات الممولة الذي يدفع لها البعض الكثير من المبالغ المالية من أجل الهجوم على خالد الغندور وشوبير ومدحت شلبي".

" وأضاف : " اتمنى عودة الجماهير للمدرجات ، فلا يجب أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ مصر بدون حضور جماهيري وسبب ذلك هو التعصب الكروي والتي تدفعه السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية".

وقال خالد الغندور : من لديهم نظرية المؤامرة هم بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وليس الزمالك، فالفريق الأحمر على الرغم من أنه اكثر الأندية حصولا على الألقاب، واستشهد أن القيعي قالها في السابق أن الدوري سيحسم خارج الأهلي".

وواصل الغندور: أكثر نادي بيصدر بيانات خلال الأيام الماضية ضد الحكام هو النادي الأهلي وليس الزمالك، ولا يصح أن يكون نهائي بطولة إفريقيا بدون حضور جماهيري ". يذكر أن خالد الغندور تابع تصريحاته : " لم أشجع الإ الزمالك، لكني أتابع جميع مباريات الأهلي في البطولات، وأتمنى للفارس الأبيض أن يحقق الفوز في كل المباريات، وكذلك لا يصح أن يتم سؤالي هل يتم تشجيع النادي الأحمر".

وواصل الغندور: " قررت الرحيل عن قناة الزمالك في أكثر من مرة بسبب خلافي مع مرتضى منصور".

تابع الغندور: أزمة نادي القرن أقر أنني سبب في إثارتها لأنه لا يجوز أن يكون مسئول سابق في الأهلي معايير نادي القرن".

وتابع :" صالح سليم شخص ديكتاتوري ولذلك هو من أتخذ قرار عدم المشاركة في بطولات إفريقيا وليس مصطفى مراد فهمي".

وتابع الغندور: " عمري ما أتمنى أن يفوز أي نادي خارجي على الأهلي في البطولات الخارجية على الرغم من أن كل شخص لديد إعتبارات داخلية قد لا يفصح عنها" . وواصل: كتباتي على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية تستفز جمهور النادي الأهلي و الزمالك وهذا هو الطبيعي لكني لا أقصده".