/627078/خالد-الغندور---ضد-عودة-كارتيرون-و-الزمالك-تفاوص-مع-كوبر

أكد خالد الغندور على رفضه للمدير الفني الأبيض خلال العديد من التصريحات المثيرة والنارية خلال برنامج أقر و أعترف الذي تذيعه قناة أون تايم سبورت خلال شهر رمضان المباراة.

قال الغندور: " لاعبو الزمالك لم يستطيعوا تحقيق الفوز على وادي دجلة والترجي، وبدلا من البحث عن الإنتصار بحثوا عن مستحقاتهم ".

وتابع: " أقر وأعترف أنني ضد عودة باتريس كارتيرون ومازلت مقتنع أن عودته أزمة للفارس الأبيض، وكنت اهاجمه من أجل ذلك ".

وواصل: " أول مدير فني فاوضه الزمالك هو هيكتور كوبر، وكننت أتمنى أن يتولى إدارة الزمالك بدلا من باتريس كارتيرون لأنه مدرب كبير، ولكنه رفض المجئ للزمالك بسبب تواجده في الأرجنيتين وخوفه من فيروس كورونا".

أثار خالد الغندور العديد من التصريحات المثيرة والنارية خلال برنامج أقر و أعترف الذي تذيعه قناة أون تايم سبورت خلال شهر رمضان المباراة.

وأكد خالد الغندور " التعصب في مصر سببه الصفحات الممولة الذي يدفع لها البعض الكثير من المبالغ المالية من أجل الهجوم على خالد الغندور وشوبير ومدحت شلبي".

" وأضاف : " اتمنى عودة الجماهير للمدرجات ، فلا يجب أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ مصر بدون حضور جماهيري وسبب ذلك هو التعصب الكروي والتي تدفعه السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية".

وقال خالد الغندور : من لديهم نظرية المؤامرة هم بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وليس الزمالك، فالفريق الأحمر على الرغم من أنه اكثر الأندية حصولا على الألقاب، واستشهد أن القيعي قالها في السابق أن الدوري سيحسم خارج الأهلي".