/627079/المنشد-محمود-التهامي-يهاجم-مسلسل-نسل-الأغراب-عك-في-عك

وجه المنشد محمود التهامي، رئيس نقابة الإنشاد الديني والابتهالات انتقادًا لاذعًا، وشن هجومًا واسعًا على مشهد بمسلسل نسل الأغراب، جمع ما بين الفنان الشاب أحمد مالك وأحمد داش مع النجمة مي عمر.

دوت الخليج يرصد تعليق المنشد محمود التهامي، فضلًا عن هجوم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية فور عرض الحلقة الأول من مسلسل نسل الأغراب.

تعليق المنشد محمود التهامي على مسلسل نسل الأغراب

علق التهامي، على ملابس أحمد داش وأحمد مالك بالمشهد الذي جاب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "في سنهم دا مش بيلبسوا عمة يبابا إلا لو عندهم ليلة ودول مشايخ أو منشدين زي حلاتي.. وبعدين بردانين ولابسين عبايات ومش لابسين كالسون.. نسل الأفوار".

محمود التهامي ينتقد الدراما المصرية

ووجه محمود التهامي انتقادًا للدراما بشكل عام، قائلًا: "أنا عرفت ليه الفنانين كانوا بيدافعوا عن مسلسل الملك.. وأن موضوع الملابس والشكل والسياق الدرامي مش مهم.. عشان الدراما كلها عك في عك في الجزئية دي".

على الجانب الآخر، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان أحمد السقا الذي يجسد دور عساف الغريب، وغيرها من التفاصيل التي لاقت إنتقادات وجدلًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا.

صناع عمل مسلسل "نسل الأغراب"

الجدير بالذكر، مسلسل" نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوار، نجلاء بدر، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، محمد مهران، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، إنعام الجريتلي، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق وأحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.