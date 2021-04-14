/627081/خالد-الغندور-ميتشو-كان-مدرب-عادي-وطلب-تدريب-الأهلي-قبل-الزمالك

وقال أحمد شوبير: " ميتشو طلب مني التوسط لقيادة الأهلي بدلا من الزمالك، وقال لي أعلم أنك لديك علاقة جيدة مع النادي الأحمر، وأبلغت المارد الأحمر بالأمر لكنهم رفضوا".

وقال الغندور: " لاعبو الزمالك أبلغوني أن ميتشو مدرب عادي جدا".

وأكد خالد الغندور " التعصب في مصر سببه الصفحات الممولة الذي يدفع لها البعض الكثير من المبالغ المالية من أجل الهجوم على خالد الغندور وشوبير ومدحت شلبي". " وأضاف : " اتمنى عودة الجماهير للمدرجات ، فلا يجب أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ مصر بدون حضور جماهيري وسبب ذلك هو التعصب الكروي والتي تدفعه السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية".

وقال خالد الغندور : من لديهم نظرية المؤامرة هم بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وليس الزمالك، فالفريق الأحمر على الرغم من أنه اكثر الأندية حصولا على الألقاب، واستشهد أن القيعي قالها في السابق أن الدوري سيحسم خارج الأهلي".

وتابع: “أقر و أعترف أنني أتحسر على عدم تسجيلي أي أهداف في الأهلي، لكني ساعدت زملائي كثيرا في التسجدي بمرمي الأهلي