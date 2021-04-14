/627082/خالد-الغندور-مكالمة-تليفون-أبعدتني-عن-الأهلي-وسيد-عبدالحفيظ-يسخر-من-الزمالك

قال خالد الغندور: " قمت بالسب بيني وبين نفسي عند تغييري في المباراة الشهيرة، لكني تفأجئت أن اللقطة منقولة على الهواء مباشرة، ومصر كلها أتقلبت، وتم إيقافي 6 أشهر بسبب تلك الواقعة إفريقيا ومحليا، ولذلك فقدت الفرصة المشاركة أمام المغرب الفاسي".

خالد الغندور يتحدث عن سيد عبدالحفيظ

وتابع : " أقر و أعترف أنني كنت أحضر مباريات الأهلي في الصغر مع والدي منها مباراة كوتوكو، مدربي في مدينة نصر في ذلك الوقت كان زملكاوي للغاية، وهو السبب في الدخول للزمالك".

وأضاف: " كان في كلام كتير اني أروح الأهلي، وكابتن ريعو كاد أن ينجح في ضمي، وتسبب عدم رد كابتن ريعو على إتصالي في عدم ضمي للأهلي". وعن سيد عبدالحفيظ قال خالد الغندور :" أنا ضد دفاع مسئولي الأهلي عن أنديتها، لكنني لا أحب أن يتم الزج بأسم الزمالك في هذا الإطار ، وسيد عبدالحفيظ كان يسخر من الفارس الأبيض حينما كان في إحدى القنوات ".

قال خالد الغندور: " أقر و أعترف أنني من أكثر الأشخاص التي تستطيع أن تثيرها بأخبار معينه لكنني أفضل من الأوقات السابقة". وواصل: " كنت في صراع نفسي أثناء مجلس الزمالك السابق بسبب رئيس النادي حينها المستشار مرتضى منصور ، وإعتراضي على مدة مرتضى منصور كان سبب في رحييلي عن النادي".

تصريحات خالد الغندور مع شوبير

يأتي هذ ضمن برنامج أقر و أعترف الذي يقدمه أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت ، والتي يتم إذاعته في تمام الساعة الخامسة مساء يوميا خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج لعبة وحكاية مع سيف، الذي يقدمه سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

ويدخل برنامج «أقر وأعترف» موسمه الثاني اليوم، باستضافة أبرز النجوم الرياضية خلال شهر رمضان الكريم، متجاوزين كل الخطوط الحمراء.

ووفقًا للبرومو التى نشرته القناة، فإن البرنامج يركز على أبرز الذكريات التى تتعلق بأذهان الجماهير، والتفاصيل المتعلقة بعدد من المباريات والبطولات، والكواليس الخاصة بالأحداث الرياضية السابقة، بتصريحات جريئة لأول مرة.