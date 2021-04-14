/627083/خالد-العندور-مبزعلش-من-فطوطة-والأجواء-داخل-الزمالك-مسمومة

قال خالد الغندور : " كلمة فطوطة لا تحرجني، الكلام المكتوب من كابتن النادي الأهلي عني لا تصح، أنا الكابتن التاريخي".

وهاجم شادي محمد: " بص لنفسك أنت في الأساس، الجميع يعرف أن أنك تلفظت بالفأظ خارجة أمام الشاشات وعليه أن ينظر لنفسه".

وتابع الغندور: " حتى لو كنت أنا فطوطة وليس حيادي لماذا يشاهدوني على شاشات التلفزيون، لكنني واثق من نفسي بنسبة 100 على 10".

خالد الغندور يتحدث عن كره جمهور الأهلي

وضح الغندور: " العبض تفهم قولي خطأ عن وائل جمعة، هو لاعب عادي في الموهبة لكنه أصبح أكثر اللاعبين إستغلالا للموهبة حتى أصبح لاعبا فاذا".

وأضاف: " الأجواء مسمومة داخل نادي الزمالك لذلك لم أترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الفارس الأبيض، وأنا في الأساس عضو غير عامل، و كنت سعيد جدا بمحادثات مسئولي الأهلي معي أثناء فترة إصابتي بفيروس كورونا".

يأتي هذ ضمن برنامج أقر و أعترف الذي يقدمه أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت ، والتي يتم إذاعتهفي تمام الساعة الخامسة مساء يوميا خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج لعبة وحكاية مع سيف، الذي يقدمه سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق. ويدخل برنامج «أقر وأعترف» موسمه الثاني اليوم، باستضافة أبرز النجوم الرياضية خلال شهر رمضان الكريم، متجاوزين كل الخطوط الحمراء.

ووفقًا للبرومو التى نشرته القناة، فإن البرنامج يركز على أبرز الذكريات التى تتعلق بأذهان الجماهير، والتفاصيل المتعلقة بعدد من المباريات والبطولات، والكواليس الخاصة بالأحداث الرياضية السابقة، بتصريحات جريئة لأول مرة.

وعلى جانب أخر وفي ظل الأزمة الحالية بين فريقي الأهلي و الزماكل للشباب قال أحمد شوبير قائد وحارس مرمى النادي الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية: " هناك مباراة للأهلي و الزمالك يوم 18 أبريل المقبل وعلينا توخي الحذر جيدا ، ولا يصح أن تتسبب مباراة في بطولة للشباب في الإحتقان الجماهيري بين قطبي الكرة المصرية". وتابع شوبير: " اللوم يقع علي اتحاد الكرة، لأن الأمر لم يكن صحيحا من الأساس ، والمعالجة التي حدثت بعد مباراة فريقي الأهلي و الزمالك للشباب كانت خاطئة ولم يستطيعوا السيطرة على الاحداث". وواصل شوبير: " يجب أن تتمتع عناصر اللعبة في الكرة المصرية بالأخلاق لأنها فوق كل شئ، لا أتحدث عن بطولة ، لكني ألوم على المسئولي بسبب التراخي في معاقبة المخطئيين، ويجب علينا تطبيق القواعد والأخلاق على اللاعبين داخل الملاعب حتى تكون الرياضة في معناه الصحيح".