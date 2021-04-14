نسرين أمين مهاجمة نجوم دراما رمضان 2021.."احترموا ذكاء الجمهور مش بيحبوكم"

/627084/نسرين-أمين-مهاجمة-نجوم-دراما-رمضان-2021احترموا-ذكاء-الجمهور-مش-بيحبوكم

شنت الفنانة المصرية نسرين أمين هجومًا واسعًا على نجوم مسلسلات رمضان 2021 وأعمالهم الدرامية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

دوت الخليج يرصد هجوم نسرين أمين على الأعمال الدرامية للموسم الرمضاني 2021 وأبطالهم، وكذلك الأعمال التي تصدرت التريند، فضلًا عن آخر أعمالها.

نسرين أمين تتهم نجوم دراما 2021 بالتزوير والرشوة

وغردت أمين موجهة أكثر من تهمة لنجوم رمضان الجاري 2021 قائلة: "كفاية تريندات مدفوعة وحسابات مزيفة ولجان إلكترونية بقى.. بجد مش هينفع تضحكوا على الجمهور أكتر من كده.. مش بيحبوكم.. بجد كفاية.. بتكذبوا على مين؟.. كفاية واسطة.. احترموا ذكاء الجمهور.. مسلسلات رمضان".

نجوم وأعمال درامية تصدرت التريند

ومن الجدير بالذكر، أن أكثر من نجم وعمل رمضاني احتلوا الصدارة في قائمة تريند تويتر العالمي، أبرزهم مصطفى شعبان وعمرو سعد بمسلسل "ملوك الجدعنة"، وكذلك روچينا ب "بنت السلطان"، فضلًا عن أحمد السقا بمسلسل "نسل الأغراب".

وتصدرت عدد من الأعمال قبل انطلاق الحلقة الأولى منها مسلسل موسى الذي لاحق “التريند” خلال اليوم الأول قبل إنطلاق الدراما الرمضانية لعام 2021، فضلًا عن عدد من المسلسلات التي كانت ضمن قائمة الأكثر بحثًا على “جوجل”.

آخر أعمال نسرين أمين الدرامية

وعلى الصعيد الآخر خرجت الفنانة نسرين من السباق الرمضاني الحالي، وكانت آخر أعمالها الدرمية من خلال مشاركتها بالموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، نسرين أمين، كريم قاسم، محمود حميدة، هاني عادل ومحمود حجازي، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي".