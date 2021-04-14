ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس ثاني أيام رمضان

/626953/ارتفاع-درجات-الحرارة-الأرصاد-تعلن-طقس-ثاني-أيام-رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار غد الأربعاء طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

كما يتوقع الخبراء طقس غدًا ثاني أيام شهر رمضان، بأنه مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على جميع الأنحاء.

نشاط الرياح ثاني أيام رمضان

ويتوقع أيضًا الخبراء، أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون بين خفيفة ومعتدل، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 و1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وتتراوح حالة البحرالأحمر بين معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

الإسكندرية 24 15

وادى النطرون 26 14

دمنهور 25 14

مطروح 22 13

السلوم 24 12

سيوة 24 11

بورسعيد 21 16

دمياط 22 14

الزقازيق 27 14

المنصورة 25 13

الاسماعيلية 27 13

السويس 27 13

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 27 15

نويبع 28 18

طابا 28 15

كاترين 24 09

الطور 27 16

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 28 18

مرسى علم 27 17

الفيوم 28 14

بنى سويف 29 14

المنيا 29 13

أسيوط 30 15

سوهاج 32 17

قنا 33 18

الأقصر 34 19

أسوان 34 11

إدفو 34 17

أبوسمبل 34 17

الوادى الجديد 32 16

دعاء أول أيام رمضان

ويتضرع المسلمون في شهر رمضان إلى الله بالصلاة والعبادة والعمل الصالح، كما أن الدعاء فيه من الأمور المستحبة.

وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: “ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالْمَظْلُومُ”.

وهناك دعاء آخر: "اللهم هذا أول أيام الصيام في شهرك الفضيل المبارك، فأعني فيه على صيامه وقيامه وسائر الأعمال الصالحة فيه، اللهم واجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين".