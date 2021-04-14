وزير التموين: توجيهات بتوفير جميع احتياجات منافذ صرف السلع بجودة عالية

جدة - نرمين السيد - وأكد المصيلحى، أن كل احتياجات المواطنين من سلع المنظومة التموينية متوفرة بــ 1.500 مخزن تنتشر بمحافظات الجمهورية.

وأشار بيان للوزارة اليوم، إلى تلقى المصيلحى تقريرا من رئيسا شركتى الجملة حول ما تم صرفة من سلع المنظومة التموينية، يفيد بأن نسب صرف السلع على منظومة الدعم بلغ 66%.

كما أكد التقرير أنه يتم صرف أكثر من 5 آلاف طن سكر يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة خاصاً فى شهر رمضان، بالإضافة الى ضخ ما يزيد عن 3 آلاف طن زيت طعام، وأكثر من ألف طن للارز، وألف طن بالنسبة للمكرونة.

وكشف التقرير عن ضخ كميات كبيرة من باقى سلع المنظومة التى يصل عددها الى 28 سلعة بنسب متفاوتة حسب احتياج كل منطقة.

ومن جانبه أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى ومعاون الوزير، أن الدكتور على المصيلحى، يتابع يومياً ما يتم ضخه من السلع فى المنظومة، ويوجه بمتابعة السلع وجودتها قبل صرفها لمنافذ صرف السلع التموينية بالاضافة الى تسيير حملات خلال شهر رمضان لضمان وصول السلع الى المواطنين بجودة عالية ولضمان توافر كل احتياجات المواطن من سلع منظومة الدعم.