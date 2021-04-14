جدة - نرمين السيد - وأكد المصيلحى، أن كل احتياجات المواطنين من سلع المنظومة التموينية متوفرة بــ 1.500 مخزن تنتشر بمحافظات الجمهورية.
وأشار بيان للوزارة اليوم، إلى تلقى المصيلحى تقريرا من رئيسا شركتى الجملة حول ما تم صرفة من سلع المنظومة التموينية، يفيد بأن نسب صرف السلع على منظومة الدعم بلغ 66%.
كما أكد التقرير أنه يتم صرف أكثر من 5 آلاف طن سكر يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة خاصاً فى شهر رمضان، بالإضافة الى ضخ ما يزيد عن 3 آلاف طن زيت طعام، وأكثر من ألف طن للارز، وألف طن بالنسبة للمكرونة.
وكشف التقرير عن ضخ كميات كبيرة من باقى سلع المنظومة التى يصل عددها الى 28 سلعة بنسب متفاوتة حسب احتياج كل منطقة.
ومن جانبه أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى ومعاون الوزير، أن الدكتور على المصيلحى، يتابع يومياً ما يتم ضخه من السلع فى المنظومة، ويوجه بمتابعة السلع وجودتها قبل صرفها لمنافذ صرف السلع التموينية بالاضافة الى تسيير حملات خلال شهر رمضان لضمان وصول السلع الى المواطنين بجودة عالية ولضمان توافر كل احتياجات المواطن من سلع منظومة الدعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: توجيهات بتوفير جميع احتياجات منافذ صرف السلع بجودة عالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.