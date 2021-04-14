المفتى: يجوز حرق أوراق المصحف التالفة والقديمة أو دفنها

جدة - نرمين السيد - وأضاف المفتى خلال لقائه الرمضانى اليومى فى برنامج "كُتب عليكم الصيام" مع الإعلامى حمدى رزق، والذى عُرض على فضائية صدى البلد، أن من خصائص شهر رمضان نزول أول آيات القرآن الكريم فى يوم من أيام شهر رمضان وفى ليلة مباركة هى ليلة القدرعلى النبى الرؤوف الرحيم فى هذا الشهر العظيم، وهكذا شهد شهر رمضان المبارك اتصال السماء بالأرض، وتنزَّل أمين الوحى بالنور والكتاب المبين، ليبزغ فجر الإسلام والإيمان بالله رب العالمين.

وتابع: ومن تلك اللحظة ارتبط القرآن الكريم ارتباطًا وثيقًا بشهر رمضان ليصبح شهر القرآن، فعن ابن عباس قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أجود الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجود بالخير من الريح المرسلة).

ولفت فضيلة مفتى الجمهورية النظر إلى أهمية تهذيب النفوس فى شهر رمضان فقال إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ركز طوال فترة العهد المكى على الإيمان الداخلى للمسلمين وتهذيب نفوسهم فكانت تمهيدًا للعهد المدنى الذى شهد نزول التشريعات وخاصة بعد استقرار الدولة، فكان عند الصحابة تشوف واقتناع بالامتثال للأحكام نتيجة البناء الجيد لهم كالامتثال عن التوقف والامتناع عن شرب الخمر دون أى إلزام أو إجبار ولكن كان نتيجة قناعات داخلية.

وعن كيفية نزول القرآن قال فضيلة المفتى إن القرآن الكريم نـزل فى ليلة القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا ثم نـزل بعد ذلك مُنَجمًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسب الظروف ومقتضيات الأحوال على مدى فترة رسالته صلى الله عليه وسلم.

وتطرق فضيلته إلى رهبة نزول الوحى وما كان يحدثه على جسد الرسول الكريم، مشيرًا إلى أن المفتين مبلغين عن الله وعن النبى لذا كان كثيرًا من العلماء والمفتين الكبار على مر العصور يهابون الإفتاء كالإمام مالك وغيره، فقد سُئل رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس فى العلم شيء خفيف، ألم تسمع قوله جل ثناؤه: {إنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً} [المزمل: 5]

واستعرض فضيلة مفتى الجمهورية، جانبًا من شروط ومؤهلات المفتى، موضحًا أن المفتين المعتمدين المعاصرين مبتلون بالإفتاء، وأن هناك حالات يجب أن يصمتوا فيها، فضلًا عن ضرورة الرجوع للمختصين فى مجالهم، مشيرًا إلى أن الدار قد تستغرق وقتًا طويلًا فى البحث فى بعض القضايا كالفوركس مثلًا وغيرها.

وفى رده على أسئلة المشاهدين والمتابعين قال فضيلته ردًا على سؤال يستفسر عن حكم حرق أوراق المصحف القديمة: يجوز حرق هذه الأوراق أو دفنها فى مكان بعيد عن وطء الأقدام، إذا كانت عرضة للامتهان، مشيرًا فضيلته إلى أن شيخه قديمًا كان يأمرهم بعد الانتقال من آية إلى أخرى على اللوح الخشبى المخصص لكتابة الآيات بغسلها بماء نظيف تقديسًا للقرآن.

وفى رده أيضًا على سؤال يستفسر عن وضع أشياء أخرى على المصحف قال مفتى الجمهورية: لا يجوز وضع شيء من الكتب على المصحف، لأنه يعلو ولا يُعلَى عليه، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه، ولذلك فليس من اللائق ولا من كمال الأدب معه أن نجعله تحت أشياء أو كتب أخرى، مشيرًا إلى أنه لا حرج فى تقبيل المصحف أو النظر فيه، كما أنه يمكن لمن لا يجيد القراءة ختام القرآن سماعًا.

وردًا على سؤال بخصوص شروط الزى المطلوب للمرأة عند قراءة القرآن قال فضيلته لا يشترط فى القراءة زى معين ولكن يجب أن تتوفر الطهارة والوضوء عند القراءة، أما فى الصلاة فيجب على المرأة ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين.

واختتم فضيلة المفتى برده على سؤال عن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب قال فضيلته إذا كان مطلقًا لا يجوز إلا بمبرر طبى، ولكن يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى فى ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التى تقر بها عين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام، فمسألة تنظيم النسل لا تأباها نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذى كان معمولًا به فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأى حال من الأحوال بعد نفخ الروح فى الجنين إلا بمبرر مشروع وهو التقرير الطبى المحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.