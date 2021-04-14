رانيا الغباشى الفائزة بجائزة استيفى بطلة الحلقة الثانية من ولاد الأصول

جدة - نرمين السيد - يقدم الإعلامى والمذيع محمد على خير على الراديو 9090 خلال شهر رمضان برنامج ولاد الأصول وهو البرنامج الذى يقدِّم نماذج لم يعرفها الناس من قبل، وهم من يُطلق عليهم «أحاد الناس».





واستعرض "خير" خلال الحلقة الثانية من برنامجه، السيرة الذاتية للمهندسة المصرية رانيا الغباشى أول وأصغر مهندسة مصرية وعربية وإفريقية تفوز بجائزة استيفى للسيدات فى مجال الأعمال لفئة صناعة السيارات.

وقال "خير" : "رانيا الغباشى فتاة مصرية رفعت اسم مصر عاليا متفوقة على 1.500 مهندسة من 33 دولة فى العالم، متابعًا : "هى نموذج يشرفنا ويطول رقبتنا".

وأشار "خير"، إلى أن رانيا تخرجت من جامعة المنوفية، إلا أنه بعد التخرج واجهت صعوبات متعلقة بقبولها فى عدد كبير من فرص العمل التى تقدمت إليها، بسبب كونها أنثى أو لأسباب أخرى ليست متعلقة بكفاءتها، فاتجهت إلى العمل فى مصنع لصناعة الألواح المعدنية، وكانت تسهر للعمل لساعات طويلة.

وكشف "خير"، أنها لم تتوقف على التعليم الجامعى، فاتجهت إلى تطوير نفسها لتؤهل ذاتها إلى سوق العمل وحصلت على عدد من الدورات التدريبية على حسابها الشخصى، بالإضافة إلى الحصول على منح من وزارة الصناعة.

وأكد "خير"، أن رانيا الغباشى، استمدت تجربتها من كارتون سابق ولاحق، الذى كان يعرض قديمًا على إحدى قنوات الرسوم المتحركة، حيث كانت ترغب فى أن تكون لها سيارة لتسابق بها وتصنع من خلالها إنجازات.



وأشار "خير"، إلى أن المؤسسة التى منحت رانيا الجائزة وصفتها بأنها رائدة تمكنت من تفعيل الأشياء بشكل يتجاوز العقبات المعروفة وأن طاقتها الملهمة جعلها مثالا عظيما لجميع النساء.

ويُلقى محمد على خير، فى برنامجه الضوء على مواطنين مصريين عاديين صنعوا الخير فى المجتمع، ويتحدث عن أعمالهم الخيرية ومدى تأثيرها.

برنامج ولاد الأصول يُذاع يوميًا فى تمام الساعة 6.10 مساءً، ويُعاد الساعة 12.40 صباحًا.