التنمية المحلية: مبادرة شباب الخير تغطى 11 محافظة بـ35 سيارة  

أكد الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن مبادرة شباب الخير تتساهم في توفير كافة أنواع السلع الغذائية المختلفة بأسعار مبسطة ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تضم 35 سيارة تحتوى على 2 طن من السلع وتغطى 11 محافظة مختلفة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة شباب الخير تستهدف المواطنين منخفضى الدخل ، حيث توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح لوزارة التنمية المحلية والتموين .
ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إلى أن مبادرة شباب الخير تضم 105 شباب بجانب السيارات التي تحتوى على السلع لإيصالها للمواطنين محدودى الدخل.
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