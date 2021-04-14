التنمية المحلية: مبادرة شباب الخير تغطى 11 محافظة بـ35 سيارة  

أكد الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن مبادرة شباب الخير تتساهم في توفير كافة أنواع السلع الغذائية المختلفة بأسعار مبسطة ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تضم 35 سيارة تحتوى على 2 طن من السلع وتغطى 11 محافظة مختلفة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة شباب الخير تستهدف المواطنين منخفضى الدخل ، حيث توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح لوزارة التنمية المحلية والتموين .

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إلى أن مبادرة شباب الخير تضم 105 شباب بجانب السيارات التي تحتوى على السلع لإيصالها للمواطنين محدودى الدخل.