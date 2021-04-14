 الزراعة: إضافة 6.1 مليون فدان إلى الأراضى المطورة لنظم الرى بها 

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزير الزراعة، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تطوير أساليب الرى لاستخدامه فى زراعة مليون فدان، موضحا أن هناك خطة لإضافة 6.1 مليون فدان إلى الأراضي التي يتم تطوير نظم الرى بها.
وأضاف المتحدث باسم وزير الزراعة، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تطبيق منظومة الري الحديثة يعد طفرة في مجال ترشيد مياه في زراعة الأراضى ويساهم في زيادة مساحة الأراضي الزراعية في مصر.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم نظم جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه من بينها استخدام طرق جديدة ونظم حديثة فى الرى، بجانب مشروع تبطين الترع الذى تنفذه الدولة على مستوى محافظات الجمهورية.
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