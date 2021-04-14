/627085/مايا-دياب-توجد-أزمة-مع-أصالة-أخلاقي-لا-تسمح-لي-بحكايتها

علقت الفنانة مايا دياب، على المشكلة التي توجد بينها وبين النجمة أصالة، قائلة" توجد ازمة بيني وبين أصالة واخلاقي لا تسمح لي بحكايتها"، مضيفة أنها لن تتحدث في هذا الموضوع، إلا إذا تحدثت الفنانة أصالة أولا.

وأضاف الفنانة مايا دياب، في حوارها في برنامج العرافة على قناة المحور مع الإعلامية بسمة وهبة أنها كانت غير متوقعة حدوث هذه الأزمة بينها وبين أصالة، مشيرة إلى العلاقة القوية التي تربطها بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وطلبت العرافة تفسير رفع المغنية فيروز قضية عليها قيمتها مليون دولار، فيما ردت الفنانة البنانية عليه قائلة" لن أعلق على هذا الموضوع".

برنامج العرافة

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، البرومو الرسمي للحلقة الأولى من برنامج العرافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، كاتبة: انتظروني الليله انا ومايا دياب على قناه المحور في العرافه السادسة والنصف مساء.

ظهرت بسمة وهبة لتروج إلى برنامجها الجديد، الذي سينطلق خلال ساعات قليلة، بفستان أنيق من اللون الابيض اللامع، يحمل توقيع دار أزياء سينكو، ويبلغ ثمنه نحو 100 ألف دولار.

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.

كانت قد أحتفلت بسمة وهبة، خلال الفترة الماضية بحفل زفاف نجلها عبد الرحمن، حيث ظهرت بفستان أبيض مطعم باللون الذهبي اللامع، بعد مرورها من أزمتها الصحية الأخيرة.

الجدير بالذكر، أن برنامج العرافة تدخل به الاعلامية بسمة وهبة منافسة شرسة بين العديد من البرامج الحوارية المميزة خلال شهر رمضان الكريم، فضلًا عن زخم المسلسلات الدرامية المختلفة.