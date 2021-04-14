رامز جلال ساخرًا رمضان صبحي: "كل ده حصلك لما سيبت الأهلي"

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هاجم رامز جلال مقدم برنامج المقالب، اللاعب رمضان صبحي فور وصوله إلى مدينة الملاهي التي يتم فيها المقلب الخاص به الذي يحمل اسم رامز عقله طار، وذلك بسبب إطلالته التي نال منها رامز جلال.
دوت الخليج يرصد تعليقات رامز جلال على ملابس اللاعب رمضان صبحي، الذي ظهر بها في مدينة الملاهي تحت رعاية هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
رامز جلال يسخر من رمضان صبحي
ظهر اللاعب رمضان صبحي بـ “تي شيرت” طويل للغاية ونظارة لفتت أنظار الجمهور بسبب شكلها الغريب، ما جعله يقع تحت أنياب رامز جلال الذي ينتظر ضيفه كي ينال منه، قائلًا: “كل ده حصلك علشان سيبت الأهلي.. شوفت اللي بيسيب الأهلي بيحصله أية”.
يستضيف رامز جلال عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، منهم سمية الخشاب وويزو وجميلة عوض وإسلام إبراهيم ونسرين طافش وكريم عفيفي ومحمد هنيدي وأحمد مالك وحمو بيكا ورحاب الجمل وكندة علوش ومحمد عبد الرحمن "توتا" وحمادة هلال.
الجدير بالذكر، أن الفنان أحمد سعد كان ضحية رامز جلال في برنامج رامز عقله طار في أول حلقات البرنامج، لينال من رامز جلال ويبرحه ضربًا فور علمه بأنه في مقلب.
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