/627087/هانى-شاكر-حمو-بيكا-مش-فى-دماغى-وهاستقيل-من-النقابة

تحدث نقيب المهنة الموسيقية، الفنان هناى شاكر، خلال برنامج “شيخ الحارة” الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيديى، عن عدد من الملفات المتعلقة بآخر تطورات النقابة ومستقيبله فى العمل العام”.

موقع دوت الخليج الإخبارى

هانى شاكر: سأترك نقابة المهن الموسيقية

قال الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين:” ليس لدي أى اعتراض على أغنية بنت الجيران، لكني طالبت حذف فقط الكلمات الخارجة وبالرغم من وعود حسن شاكون وعمرو كمال إلا أنهم لم يحققا ذلك.

هانى شاكر: مابحبش أغانى المهرجانات

وتابع نقيب الموسيقيين، الفنان هانى شاكر:” لا أفضل أغانى المهرجانات ولا أسمعها، ولكني أعرف “ويجز”، وهو شاب صاحب صوت جيد ونصحته بالتقدم بأوراقه للنقابة فى أول فرصة”.

وعن الخلافات الكثيرة التى حدثت معه أثناء توليه نقابة المهن الموسيقيين، أكد الفنان هانى شاكر، الفترة الحالية هى الأخيرة لي فى نقابة المهن الموسيقية، فهناك الكثير تجرأ على هانى شاكر بسبب النقابة”.

وتابع الفنان الكبير هانى شاكر:” العمل العام خسرني الكثير من زملائى، وآخرهم الفنان الصديق مصطفى كامل، وانطلاقًا من هذا الأمر لن اترشح مرة أخرى لرئاسة النقابة”.

وفيما يتعلق بالخلاف المتكرر مع مغنى المهرجانات، حمو بيكا، أكد نقيب المهن الموسيقية، هانى شاكر أنها لا يفكر فيه على الإطلاق، مضيفًا:” هو مش فى دماغى أصلًا”.