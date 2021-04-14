/627089/رمضان-صبحي-يعاني-من-فوبيا-في-رامز-عقله-طار

انهار اللاعب رامز جلال أثناء تواجده داخل اللعبة التي يفتعل داخلها رامز جلال المقلب الخاص به داخل برنامج رامز عقله طار، فور عدم اتزانه وبدء ارتفاع اللعبة إلى أعلى، ومحاولات رامز لإخافته لتتعالى صرخاته، متوسلًا إليهم كي يبلغوا إدارة مدينة الملاهي المتواجدين داخلها بما يجرى داخل اللعبة.

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دوت الخليج يرصد رد فعل رمضان صبحي خلال أحداث رامز عقله طار، قبل دفعه من أعلى داخل المسبح.

رمضان صبحي يعاني من فوبيا

دخل رمضان صبحي، في مغامرة مسلية بلعبة "بينت بول"، واختبأ رامز جلال ليضرب رمضان بالبندقية دون أن يلاحظه، الأمر الذي تسبب في إثارة غضبه، قائلًا: "ايه دا يا باشا دا، ايه دا ياعم البتاعة بتوجع والله، ما نخسر ولا نتنيل ياعم"، مضيفًا: "ايه دا ياعم هو بيضرب علينا، أحنا فوزنا على مين دا محدش اتضرب غيري، دانا أخدت واحدة في وداني".

واكتشفت فوبيا اللاعب رمضان صبحي حينما ارتفعت المركبة إلى أعلى، مؤكدًا أنه يرتعب من الأماكن المرتفعة، وسرعان ما تم فتح المركبة ليدفعوه إلى المسبح ليحاول الفرار منهم، قائلًا: “مبعرفش أعوم والله مش بعرف اعوم”.

الحدير بالذكر، أن رامز جلال يستضيف عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في برنامج رامز عقله طار، حيث بدأ بأول ضحياها وهو الفنان أحمد سعد، ليليه اللاعب رمضان صبحي، ومن المنتظر ظهور كلًا من الفنانة سمية الخشاب وويزو وجميلة عوض وإسلام إبراهيم ونسرين طافش وكريم عفيفي ومحمد هنيدي وأحمد مالك وحمو بيكا ورحاب الجمل وكندة علوش ومحمد عبد الرحمن، وحمادة هلال، وعدد آخر من النجوم.